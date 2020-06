Tyynenmeren jätepyörteestä kerättiin 103 tonnia kalastusverkkoja ja muoviromua

Siivousoperaatio kesti 48 päivää.

Tyynenmeren jätepyörteestä on kerätty 103 tonnia kalastusverkkoja ja muoviromua, siivouksesta vastannut Ocean Voyages Institute kertoo. Jätteet kerättiin 48 päivän aikana.

– Me ylitimme tavoitteemme saada kerättyä 100 tonnia myrkyllisiä muoveja ja hylättyjä ”haamuverkkoja” ja näinä haastavina aikoina yritämme auttaa palauttamaan valtameremme terveyden, joka vaikuttaa meidän terveyteemme ja planeettamme hyvinvointiin, instituutin perustaja ja johtaja Mary Crowley sanoo.

Jätettä kerättiin valtamerestä tonneittain.

– Valtameret eivät voi odottaa, että nämä verkot ja jätteet pilkkoutuvat mikromuoviksi, joka taas vahingoittaa merten kykyä varastoida hiilidioksidia ja myrkyttää valtameren haavoittuvaisen ravintoverkoston.

Kuolleita kaloja hylätyssä verkossa.

Jätepyörrettä siivottiin Havaijin ja Kalifornian välillä. Se on suurin valtamerien viidestä jätepyörteestä. Siihen on kulkeutunut jätteitä Aasiasta ja Yhdysvalloista yli 10 vuoden aikana. Suurin osa pyörteeseen päätyvästä jätteestä on muovia.

Jäte uhkaa merestä riippuvaisia eläimiä kuten albatrosseja, kilpikonnia ja hylkeitä, National Geographic kertoi viime vuonna julkaistussa jutussaan.

Merikilpikonnan jäänteet verkossa.

Merestä kerättyä jätettä Ocean Voyages -instituutin aluksella.