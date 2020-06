Main ContentPlaceholder

Valtava pölypilvi kulki Saharasta USA:han asti – katso, miten Houston peittyi harmauteen

Saharan autiomaasta Afrikasta peräisin olevaan hiekkaa ja pölyä on lentänyt Atlantin yli Texasiin asti. Viime perjantaina kuvattu video Houstonista näyttää, miten pölypilvet hämärsivät koko kaupungin siluetin. Hiekkapölyn kulkeutuminen valtameren yli on tavallista kesäaikaan, mutta viime viikon pölypilvi on meteorologien mukaan suurimpia vuosikymmeniin.