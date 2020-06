Mississippin osavaltion päättäjät äänestivät sen puolesta, että vanha sisällissodan aikainen symboli poistetaan osavaltion lipusta

Mississippi oli viimeinen osavaltio, jonka lipussa oli rotusorrosta ja orjuudesta muistuttava Amerikan konfederaation joukkojen taistelutunnus.

Yhdysvaltain Mississippissä äänestettiin sunnuntaina paikallista aikaa sen puolesta, että osavaltion lipusta poistettaisiin sisällissodan aikainen etelän taistelutunnus. Niin osavaltion edustajainhuone kuin senaattikin äänestivät symbolin poistamisen puolesta.

Osavaltion lipusta tähän saakka löytynyt symboli yhdistetään usein Yhdysvalloissa aikojen saatossa harjoitettuun rotusortoon ja orjuuden historiaan.

Lakialoite meni ensin läpi edustajainhuoneella, jossa sen puolesta äänesti 91 edustajaa. Aloitetta vastusti 23 edustajaa. Senaatissa symbolin poistosta päätettiin äänin 37 puolesta ja 14 vastaan.

Lain on määrä asettaa yhdeksänhenkinen komissio suunnittelemaan osavaltiolle uusi lippu, josta ei löytyisi enää nykyisestä lipusta löytyvää kiisteltyä symbolia. Sen sijaan lipusta tulisi aloitteen mukaan löytyä Yhdysvaltain virallinen motto "In God, We Trust" (luotamme Jumalaan).

Kansalaiset äänestävät uudesta lipusta marraskuussa

X-kirjaimen muotoon aseteltua tähtikuvioista tunnusta käyttivät etelävaltioiden muodostaman Amerikan konfederaation joukot vuosien 1861–1865 aikana käydyssä sisällissodassa.

Mississippi on ollut ainoa osavaltio, jonka lipussa on ollut kyseinen konfederaation käyttämä tunnus. Myös Georgialla oli lipussaan samainen tunnus vielä 2000-luvulla, mutta osavaltio poisti tunnuksen omasta lipustaan vuonna 2003.

Mississippin asukkaiden on määrä äänestää uuden lipun mallista marraskuussa. Jos he hylkäävät uuden mallin, osavaltio jatkaa liputta siihen saakka, että uusi lippu on päätetty.

Osavaltion kuvernööri kertoi lauantaina allekirjoittavansa lakiesityksen.

Paine lipun muuttamiseksi on lisääntynyt toukokuun lopulta alkaneen rasismin vastaisen liikehdinnän myötä. Mustan miehen George Floydin toukokuisesta pidätyskuolemasta Minneapolisissa lähteneet laajat mielenosoitukset ovat johtaneet myös siihen, että ympäri maailmaa on vaadittu rasististen patsaiden ja monumenttien poistamista.

Mielenosoittajat ovat muun muassa kumonneet konfederaation kenraalien sekä orjuutta tukeneiden johtajien patsaita.