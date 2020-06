Yhdysvalloissa on saatu päätökseen liki 40 vuotta mysteerinä säilynyt henkirikos.

8-vuotias Kelly Ann Prosser katosi Yhdysvaltain Ohion osavaltiossa Columbuksessa vuonna 1982.

Hän oli matkalla kotiin Indianolan alakoulusta, kun hänet siepattiin Columbuksen yliopiston alueella syyskuun 20. päivä.

Kaksi päivää myöhemmin hänen ruumiinsa löytyi maissipellolta läheisestä Madisonin piirikunnasta.

Häntä oli käytetty seksuaalisesti hyväksi, hakattu ja lopulta kuristettu.

Tapaus säilyi mysteerinä liki 38 vuotta. Perjantaina paikallinen poliisi kuitenkin piti tiedotustilaisuuden, jossa se kertoi tapauksen ratkenneen. Rikosmysteeri ratkesi dna-tekniikan ja sukututkimuksen avulla.

Tapauksesta kertoo muun muassa CNN.

Paikallisen poliisin edustajat kertoivat tiedotustilaisuudessa, että Kelly Ann Prosserin tapaus oli se mysteeri, jonka laitos on halunnut eniten ratkaista kaikki nämä vuodet. Tapaus on vaikuttanut koko laitoksen henkilökuntaan hyvin henkilökohtaisella tasolla, Columbuksen apulaispoliisipäällikkö Greg Bodker sanoi.

Tapausta yritettiin ratkaista myös vuosina 2014 tai 2015, jolloin poliisi laittoi rikospaikalta kerättyjä dna-näytteitä Yhdysvaltain kansalliseen dna-tietokantaan. Vaikka poliisilla oli hallussaan tappajan dna:ta, yhtäkään osumaa ei tietokannasta löytynyt.

Tapaus alkoi ratketa, kun poliisi yhdisti voimansa Advance DNA -nimisen tutkimusyhtiön kanssa tänä vuonna. Rikospaikalta kerätyn dna:n avulla luotiin potentiaalisen epäillyn sukupuu, jotta poliisit voisivat löytää mahdollisen epäillyn mahdollisia perheenjäseniä.

Pian dna täsmäsikin erääseen henkilöön. Poliisit saivat tästä johtolangan, joka johti oikean epäillyn jäljelle. Alkuperäinen osuma osoittautui tappajan kolmanneksi serkuksi.

Tappajaksi tunnistettiin lopulta mies nimeltä Harold Warren Jarrell. Hän kuoli vuonna 1996 Las Vegasissa ollessaan 67-vuotias. Häntä ei oltu epäilty lainkaan alkuperäisen tutkinnan aikana.

Vuonna 1977 Jarrell tuomittiin eri kahdeksanvuotiaan tytön kidnappauksesta Columbuksen alueella. Hänet vapautettiin tammikuussa 1982, vain kahdeksan kuukautta ennen Prosserin kuolemaa.

Jarrell työskenteli paikallisella radioasemalla Columbuksessa suurimman osan 1970- ja 1980-lukua. Vaikka Jarrell on jo kuollut, dna pystyttiin täsmäämään häneen ottamalla lisää dna-näytteitä hänen elävistä sukulaisistaan.

Uusia johtolankoja seuratessaan poliisit tajusivat myös, että anonyymi vinkkaaja vinkkasi jo vuonna 2014 ”samankaltaisesta nimestä” kuin Jarrell. Tuolloin vihjettä ei kuitenkaan verifioitu puutteellisen tiedon vuoksi.

Columbuksen poliisilaitos on julkaissut Kelly Ann Prosserin mysteeristä myös kolmiosaisen podcast-sarjan. Poliisin mukaan podcast auttoi tutkijoita löytämään vastauksia Kellyn tapaukseen.

Podcast-sarja, nimeltään ”The 5th Floor” alkoi toukokuussa. Tarkoituksena oli kertoa Kellyn tarina ja kenties löytää hänen tappajansa. Tapaus valittiin podcastiin siksi, että se oli sellainen, johon jokainen mukana ollut tutkija ja etsivä on tuntenut henkilökohtaista yhteyttä, Bodker sanoi.

Prosserin perhe kiitti virkavaltaa heidän sitoutumisestaan tapauksen ratkaisemiseen. Perhe kertoi asiasta tiedotteella.

– Kun Kelly Ann lähti kouluun syyskuun 20. päivän aamuna vuonna 1982, me emme odottaneet, että meidän aikamme hänen kanssaan tulisi niin äkisti päätökseen ja että meidän tulevaisuutemme muuttuisi kaikilla ajateltavissa olevilla tavoilla.

– Yhtenä hetkenä meillä on häikäisevä, veikeä, kahdeksanvuotias pieni tyttö ja sitten yhtäkkiä kaikki mitä meillä on, on vain muistoja ja valokuvia, jotka eivät vanhene, tiedotteessa luki.