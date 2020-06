Mississipin osavaltion lippu jää historiaan. Sisällissodan aikainen taistelutunnus on lipun yläkulmassa.

Mississippi on viimeinen osavaltio koko maassa, jossa Konfederaation lippu on vielä ollut.

Yhdysvaltain Mississipin osavaltion lainsäätöelimet, sekä edustajainhuone että senaatti, hyväksyivät sunnuntaina lakialoitteen, joka muuttaa osavaltion virallisen lipun.

Lakimuutoksen myötä osavaltion lipusta katoaa Konfederaation eli etelävaltioiden sisällissodan aikainen taistelutunnus.

Laki siirtyy nyt kuvernööri Tate Reevesille, joka on sanonut allekirjoittavansa sen.

Mississipin lakimuutos seuraa viikkoja jatkuneita mellakoita ympäri Yhdysvaltoja. Protestoijat ovat osoittaneet mieltään tummaihoisten tasavertaisten oikeuksien puolesta.

Mississipin osavaltion lippu Yhdysvaltain pääkaupungin Washington DC:n metrotunnelissa. Kuva vuodelta 2015.

Mississipin lippu on ollut käytössä vuodesta 1894. Siinä on punaisia, valkoisia ja sinisiä raitoja. Etelävaltioiden tunnus on lipun reunassa.

Etelävaltioiden taistelutunnus yhdistetään Yhdysvalloissa aikojen saatossa harjoitettuun rotusortoon ja orjuuden historiaan.

Lakialoite meni ensin läpi edustajainhuoneella, jossa sen puolesta äänesti 91 edustajaa. Aloitetta vastusti 23 edustajaa. Senaatissa symbolin poistosta päätettiin äänin 37 puolesta ja 14 vastaan.

Lain on määrä asettaa yhdeksänhenkinen komissio suunnittelemaan osavaltiolle uusi lippu.