Nasa pyytää apua: nyt pitäisi suunnitella Kuussa toimiva vessa – nämä ovat vaatimukset

Haasteen voittaja saa muhkean rahapalkinnon.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on lanseerannut ”kuuhuussin” suunnitteluhaasteen.

Asiasta kertoo muun muassa teknologiauutissivusto Cnet.

Nasan on tarkoitus palata Kuun pinnalle vuoteen 2024 mennessä. Suunnittelutyö on jo kovassa vauhdissa. Nyt Nasa tarjoaa ihmisille mahdollisuuden auttaa Kuussa toimivan vessan suunnittelussa. Vessan pitää toimia sekä Kuun painovoimassa että niin sanotussa mikropainovoimassa.

Nasa lanseerasi haasteen torstaina. Suunnittelukisan voittaja pokkaa itselleen 35 000 dollaria.

Avaruusvessoja on jo käytössä Kansainvälisellä avaruusasemalla ISS:llä, mutta ne on suunniteltu toimivaan vain mikropainovoimassa. Uusien vessojen on kuitenkin toimittava myös Kuun painovoimassa, joka on noin yksi kuudesosa Maan painovoimasta. Tällöin jätökset liikkuvat hieman eri tavalla, Cnet huomauttaa artikkelissaan.

Vessahuussin konseptille on muitakin tiukkoja vaatimuksia. Sen täytyy olla kevyempi kuin 15 kilogrammaa (Maan painovoimassa), se saa viedä tilaa korkeintaan 0,12 kuutiota, sen täytyy kuluttaa vähemmän kuin 70 wattia energiaa ja pitää alle 60 desibelin ääntä. Lisäksi vessan pitää toimia kaikenkokoisille ja muotoisille nais- ja miesastronauteille.

– Vaikka tiedämme kuinka avaruusvessoja tehdään, tunnistamme, että jätehuoltoteollisuudessa on paljon innovaatioita, kuten vedettömiä vessoja. Haluamme laajentaa tietämystämme tällä haasteella löytääksemme asiat, joita emme vielä tunne.

– Odotamme innolla, mitä laatikon ulkopuolista ajattelua ja uusia perspektiivejä tämä joukkoistaminen tuo tullessaan, totesi Lunar Loo Challengen projektijohtaja Mike Interbartolo Cnetin mukaan.

Nasan on tarkoitus suunnitella tällä hetkellä käytössä olevan avaruusvessan, Universal Waste Management Systemin pohjalta uusi pienempi ja virtaviivaistetumpi versio.

Nasa kuitenkin kertoo tarvitsevansa ideoita ihmisiltä, jotka pystyvät ratkaisemaan ongelmat käyttämällä uusia tulokulmia perinteisen ilmakehä- ja avaruustekniikan sijaan.

Interbartolon mukaan suunnittelijan ei kannata kantaa huolta siitä, että vessa tulee olemaan avaruusaluksessa. Tärkeämpää on miettiä sen perustavanlaatuisia ominaisuuksia, kuten sitä, miten vessa käsittelee virtsaa, ulosteita ja kuukautisvuotoa ja sitä, kuinka toimivan systeemin voisi toteuttaa kevyenä, kompaktina ja helposti käytettävänä.

– Nämä konseptit ovat tuttuja retkeilijöille, veneille ja takapajuisille alueille, totesi Interbartolo.

Konsepteja saa lähettää Nasalle elokuun 17. päivään asti.