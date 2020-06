Tanska avasi rajansa Suomesta tuleville – näillä ehdoilla matkustus onnistuu

Jos mieli tekee Tanskaan, joitain asioita on syytä ottaa huomioon.

Matkailu Suomen ja Tanskan välillä onnistuu nyt molempiin suuntiin ilman karanteenisuosituksia.

Suomi avasi rajansa Tanskan kanssa jo aiemmin, eli Tanskasta on saanut jo pari viikkoa matkustaa Suomeen ilman suositusta karanteeniin jäämisestä.

Tanska teki vastaavan Suomea koskevan päätöksen lauantaista alkaen. Suomen ja Tanskan raja on nyt siis auki ilman sisärajatarkastuksia.

Jos mieli tekee Tanskaan, joitain asioita on kuitenkin syytä ottaa huomioon. Suomen Tanskan suurlähetystö listaa erikoistoimia ulkoministeriön ja Suomen ulkomaanedustustojen verkkosivuilla.

Suomalaiset matkailijat pääsevät maahan, mikäli heillä on esittää vähintään kuuden vuorokauden pituinen majoitusvaraus Tanskassa. Kauttakulku Tanskan läpi on myös sallittu matkalla kotimaahan tai matkalle lomalle, joka suuntautuu Tanskan ulkopuolelle. Tanskaan saa saapua myös Ruotsin kautta autolla.

Rajalle saapuessa ei saa olla koronaviruksen oireita.

Mikäli aikeissa on kauttakulku Tanskan läpi muualle Eurooppaan, se on sallittu sillä edellytyksellä, että matkareitti Tanskan läpi on lyhin mahdollinen. Matkaan ei saa sisältyä tarpeettomia pysähdyksiä. Matkailijan tulee myös pystyä todistamaan rajalla, että lomamatka suuntautuu Tanskan ulkopuolelle.

Suomen linjaus on edelleen se, että tarpeetonta matkustamista ulkomaille on syytä välttää. Poikkeuksena ovat vain Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua.

Tanska ei tee maahan saapuville koronatestejä, eikä vaadi terveystodistuksia rajalla.

Kaikille Färsaarille saapuville yli 12-vuotiaille matkailijoille tehdään pakollinen koronavirustesti joko Vagarin lentokentällä tai Tanskan Hirtshalsissa ennen lautan lähtöä. Matkailijoiden on pysyttävä omaehtoisessa karanteenissa, kunnes testitulos on valmis.

Tanskasta Grönlantiin matkustaessa on esitettävä negatiivinen koronavirustestitulos, joka saa olla maksimissaan viisi päivää vanha.

Tanska on purkanut jo paljon voimassa olleita koronarajoituksia, mutta yhteiskunta ei ole täysin auki.

Tanskassa ei ole voimassa maan sisäistä liikkumista rajoittavia sääntöjä.

Julkisten liikennevälineiden käyttämistä kehotetaan välttämään etenkin ruuhka-aikoina ja pitämään metrin turvaväli muihin matkustajiin tai istumaan kasvot samaan suuntaan. Lisäksi kehotetaan käyttämään käsidesiä ja käsidesinfiointipyyhkeitä.

Kokoontumisrajoituksia on vielä voimassa ja esimerkiksi yökerhot ja sisätiloissa olevat liikuntakeskukset ovat maassa suljettuna elokuulle. Yli 500 henkilön kokoontumisten kielto on voimassa elokuun loppuun.