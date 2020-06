Trump kiistää tienneensä Venäjän väitetyistä tapporahoista – demokraattijohtaja tyrmistyi presidentin reaktiosta

New York Timesin mukaan Venäjä on maksanut Talebanille yhdysvaltalaisten ja muiden Naton joukkojen sotilaiden tappamisesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kieltää Twitterissä tietävänsä mitään siitä, että Venäjä olisi lahjonut Taleban-taistelijoita Afganistanissa tappamaan yhdysvaltalaisia sotilaita. Hän pitää väitettä New York Timesin valeuutisena.

New York Times kertoi tapporahoista perjantaina, ja myös CNN on saanut tiedolle vahvistuksen eurooppalaisesta tiedustelulähteestä. Mediatietojen mukaan Venäjän tiedustelun GRU-yksikkö on tarjonnut Afganistanissa Taleban-liikkeeseen yhdistetyille aseellisille ryhmille salaisia palkkioita, jos he onnistuvat tappamaan yhdysvaltalaissotilaita tai muita Naton joukkoja.

New York Timesin mukaan presidentille olisi raportoitu maan tiedustelupalvelun tietoon saamasta tapporaha-asiasta keväällä ennen huhtikuuta, mutta presidentti ei olisi päättänyt, mitä tehdä asian suhteen.

Lehti kertoo saaneensa tiedon tiedustelupalvelun sisältä ihmiseltä, joka tahtoo pysyä nimettömänä. Trump kiistää Twitterissä, että asiasta olisi kerrottu hänelle itselleen, varapresidentti Mike Pencelle tai kansliapäällikkö Mark Meadowsille.

Valkoisen talon tiedottaja Kayleigh McEnany sanoi lauantaina, että presidentti tai varapresidentti eivät ole olleet väitetystä tiedusteluraportista tietoisia. Hän sen sijaan ei kiistänyt, etteikö tiedusteluraporttia olisi olemassa.

Trump taas antaa twiitissään ymmärtää, että koko tiedusteluraporttia ei ole ja että Venäjä ei ole maksanut tapporahoja.

– Kaikki kiistävät sen & siellä ei ole ollut monia hyökkäyksiä meitä vastaan..., presidentti kirjoitti.

New York Timesin mukaan Afganistanissa on kuollut viime vuonna 20 yhdysvaltalaista sotilasta.

Edustajainhuoneen puhe­mies Nancy Pelosi kutsui ABC Newsin haastattelussa ”täysin järkyttäväksi” sitä, että presidentti ei ole reagoinut raportteihin tapporahoista.

– Luulisi, että sillä minuutilla, kun hän kuuli asiasta, presidentti olisi halunnut tietää enemmän sen sijaan, että hän kieltää kaiken, hän sanoi.

Myös ABC News on saanut armeijan sisällä olevasta lähteestä varmistuksen tiedusteluraportille, joskaan ei sille, onko Valkoista taloa informoitu vaiko ei.

Pelosin mukaan edustajainhuoneen johtajisto ei ole tiennyt asiasta, mutta he aikoivat selvittää, onko Trump tiennyt tapporahoista. Demokraattijohtajan mukaan Trumpin ollessa kyseessä, kaikki tiet vievät Putinin luo.

– Hän on lahja Venäjälle -- heikentää johtoamme Natossa, vähentää joukkojamme Saksassa, kaikki on lahjoja Putinille. Jokin tässä on todella väärin. Mutta tähän täytyy olla vastaus, hän sanoi haastattelussa.

Presidentti Trump kiistää twiitissään kaikki yhteydet Venäjään.

– Kukaan ei ole ollut tiukempi Venäjää kohtaan kuin Trumpin hallinto, hän kirjoitti.

Kriitikot ovat kummastelleet sosiaalisessa mediassa, eikö Valkoisen talon johto saisi tietää, jos tiedustelupalvelu saa käsiinsä näin merkittävän tiedustelutuloksen.

– Ajatus siitä, että Trumpia ei olisi tiedotettu siitä, että Venäjä maksaa Yhdysvaltojen joukoista tapporahoja on vielä hullumpi kuin se, että häntä on tiedotettu eikä hän ole tehnyt mitään, Barack Obaman hallinnossa toisena turvallisuusneuvonantajana työskennellyt Ben Rhodes twiittasi.