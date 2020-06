Tautitilanne Pekingin ympäristössä on edelleen vakava.

Kiina on asettanut liki 500 000 ihmistä tiukkaan karanteeniin pääkaupunki Pekingin ympäristössä uusien koronatartuntarypästen hillitsemiseksi. Viranomaiset varoittivat sunnuntaina tautitilanteen olevan yhä vakava ja monimutkainen.

Pääkaupunki Pekingissä ja viereisessä Hebein provinssissa on todettu satoja uusia tartuntoja viime viikkoina. Viranomaisten mukaan Hebeissä sijaitseva Anxinin alue eristetään täysin ja sitä valvotaan samoilla tiukoilla toimenpiteillä kuin Wuhanin kaupunkia aiemmin tänä vuonna. Rajoitusten mukaan jokaisesta taloudesta vain yksi perheenjäsen saa lähteä kerran päivässä ulos hankkimaan välttämättömiä tarvikkeita kuten ruokaa tai lääkkeitä.

Myös naapuriprovinssin tartunnoilla yhteys pekingiläiseen toriin

Pekingissä on vahvistettu viimeisen vuorokauden aikana 14 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan kaupungissa on todettu nyt 311 tautitapausta sen jälkeen, kun tartunnat alkoivat levitä kuun puolivälin tienoilla. Viranomaiset tiedottivat kuitenkin aiemmin tällä viikolla Pekingin koronavirustilanteen olevan pääosin hallussa.

Pekingin tartunnoista suurin osa on yhdistetty kaupungissa sijaitsevaan Xinfadin liha- ja vihannestoriin. Uutistoimisto Xinhuan mukaan myös Anxinin alueella todetuista reilusta kymmenestä tartunnasta on löydetty yhteys toriin, sillä Anxinista on toimitettu torille tuoretta kalaa.

Pekingin ja lähialueiden uudet tartuntatapaukset ovat herättäneet pelkoja viruksen uusiutumisesta Kiinassa.

Kiinassa on todettu kaikkiaan noin 83 500 koronavirustartuntaa, kertoo Worldometer-tilastosivusto. Miljoonaa asukasta kohti tartuntoja on todettu 58. Suomessa vastaava luku on 1 299.