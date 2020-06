Argentiinassa mitattiin ennätyspitkä salama – 709 kilometrin megavälähdys ylettyi Atlantille saakka

Yli 709 kilometriä pitkä salama on tehnyt uuden salamoiden pituusennätyksen. Ennätyssalama näkyy alemmassa satelliittikuvassa. Taustalla kuva Espoonlahdelta vuodelta 2015.

Ennätyksen mittaaminen oli mahdollista uuden satelliittiteknologian ansiosta

Yli 709 kilometriä pitkä salama on tehnyt uuden salamoiden pituusennätyksen, Maailman ilmatieteen järjestö (WMO) vahvistaa. Pituusennätys tapahtui 31. lokakuuta vuonna 2018.

Asiasta kertoo brittilehti Independent.

Megasalama venyi koillis-Argentiinasta eteläisen Brasilian yli aina Atlantin valtameren ylle.

Samalla WMO vahvisti myös toisen salamaennätyksen. Pitkäkestoisin yksittäinen salama mitattiin Argentiinan yllä 4. maaliskuuta 2019. Ennätyssalama kesti 16,73 sekunnin ajan.

Molemmat ennätykset vahvistettiin uudella satelliittiteknologialla, joka kuvaa salamoita.

Aiemmalla, maasta käsin tehdyllä havainnointitekniikalla näin suurten salamoiden mittaaminen ei olisi ollut mahdollista.

– Ympäristön ääri-ilmiöt ovat eläviä todisteita siitä, mihin luonto on kykeneväinen. Lisäksi tämä todistaa, miten tieteellinen kehitys mahdollistaa uudenlaisia mittauksia. On todennäköistä, että vieläkin suurempia ilmiöitä esiintyy ja me kykenemme havainnoimaan niitä kun teknologia kehittyy, sanoo professori ja WMO:n sään ja ilmaston ääri-ilmiöiden johtava esittelijä Randall Cerveny Independentille.

Cervenyn mukaan havaintoteknologian paraneminen tuo arvokasta tietoa salamoiden mittaluokista rakentamisen, turvallisuuden ja tieteen tarpeisiin.

Satelliittikuva pitkäkestoisimmasta salamasta Argentiinassa.

Ennen uutta pituusennätystä pisimmän salaman titteliä piti hallussaan Yhdysvaltain Oklahomassa vuonna 2007 mitattu 321 kilometrin mittainen salama.

Edellinen pitkäkestoisin salama taas oli 7,74 sekuntia kestänyt salama vuonna 2012 Ranskan Rivieran yllä.