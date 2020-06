Historian professori jatkanee toiselle kaudelle Islannin presidenttinä – vaalivoitto käytännössä varma

Gudni Johannesson tunnetaan islantilaisten rakastamana presidenttinä, joka kuuluisasti ei tahdo ananasta pizzansa päälle.

Näyttää varmalta, että Islannin istuva presidentti Gudni Johannesson, 52, korjaa selvän vaalivoiton lauantain vaaleissa. Islantilaiset äänestävät suorissa yksivaiheisissa vaaleissa seremoniallisesta johtajastaan.

Mielipidekyselyt ovat luvanneet Johannessonille maanvyöryvoittoa. Joidenkin ennusteiden mukaan hän saisi jopa yli 93 prosenttia äänistä. Ensimmäiset ovensuukyselyt julkistetaan uutistoimisto AFP:n mukaan näillä hetkillä, kun äänestyspaikat sulkeutuvat.

Presidentin haastoi Wall Streetilla aiemmin työskennellyt liikemies ja oikeistoaktivisti Gudmundur Franklin Jonsson.

Koronaviruksen ei uskota häiritsevän vaaleja laajalti, sillä epidemia on Islannissa pääpiirteittäin ohi. Huhtikuun alun jälkeen maassa on todettu päivittäin vain yksittäisiä tartuntoja, monina päivinä ei ainuttakaan. Karanteenissa oleville on kuitenkin järjestetty erillinen drive in -tyylinen äänestysmahdollisuus.

Presidentin virallinen residenssi sijaitsee Islannissa pienellä Alftanesin saarella heti Reykjavikin ulkopuolella.

Gudni Johannesson on historian professori, joka kaarsi maan johtoon puoluepolitiikan ulkopuolelta 2016, jolloin hänestä tuli Islannin kuudes presidentti. Jalkapallohuuman keskellä järjestetyissä vaaleissa hän keräsi 40 prosentin äänisaaliin, vaikka ilmoittautui ehdolle vasta huhtikuussa.

Vaaleja edeltävänä keväänä oli tullut Panama-papereista ilmi, että monilla islantilaisilla huippupoliitikoilla oli talletuksia veroparatiiseissa. Muun muassa pääministeri Sigmundur David Gunnlaugsson joutui kohun vuoksi eroamaan.

Noin 364 000 asukkaan Islannissa järjestetään presidentinvaalit neljän vuoden välein. Vaikka presidentillä ei ole merkittäviä valtaoikeuksia, voi hän esimerkiksi käyttää veto-oikeutta lakialoitteisiin. Niin on kuitenkin tehty vain kolme kertaa maan historiassa, joista kaikki teki presidentti Olafur Grimsson (vallassa 1996–2016).

Islantilaiset ovat olleet tyytyväisiä Johannessoniin presidenttinä. Tyytyväisyysluvut presidenttiin ovat pysytelleet kauden aikana 76:n ja 86 prosentin välillä.

– Hänet nähdään kansan miehenä, ei ylimielisenä eikä erityisen muodollisena. Joten islantilaiset vaikuttavat pitävän hänestä ja haluavan pitää hänet presidenttinä, Islannin yliopiston politiikan professori Olafur Hardarson kommentoi AFP:lle.

2017 Johannesson päätyi kansainvälisen kohun keskelle, kun hän leikkimielisesti kertoi, että kieltäisi ananaksen pizzatäytteenä, jos laki sen sallisi.

– Pidän ananaksesta, en vain pizzan päällä. Minulla ei ole valtaa säätää lakeja, jotka kieltäisivät ihmisiä laittamasta ananasta pizzan päälle. Olen iloinen, ettei minulla ole sellaista valtaa, hän avasi ananaslausuntoaan myöhemmin.

– Mitä pizzoihin tulee, suosittelen mereneläviä.

Presidenttipari vieraili Helsingissä Suomen satavuotisvuonna muiden Pohjoismaiden valtiopäämiesten kanssa.

Johannesson tapasi kanadalaisen vaimonsa Eliza Jean Reidin opiskellessaan Oxfordissa. Parilla on neljä lasta, minkä lisäksi Johannessonilla on yksi lapsi edellisestä liitostaan. He ovat asuneet Islannissa vuodesta 2003, minkä jälkeen Johannesson on opettanut professorina Islannin, Reykjavikin yliopistoissa sekä Lontoon University of Londonissa.

Ennen presidenttiyttään hänet tunnettiin akateemisen maailman ulkopuolella aktiivisena poliittisena kommentaattorina. Hän on kirjoittanut monia teoksia Islannin modernista historiasta. Niihin lukeutuvat muun muassa Islannin presidenttiyttä ja vuoden 2008 pankkikriisiä käsittelevät kirjat. 1990-luvulla hän on myös kääntänyt neljä Steven Kingin kirjaa islanniksi.