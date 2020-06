Tanska avasi vahingossa rajan ruotsalaisille – moni astui lautalle lauantaina: ”Tiedotusvirhe”

Ruotsalaiset pääsevät Tanskaan vain pohjoisesta Västerbottenin läänistä tai negatiivisen testituloksen kanssa.

Torstaina Tanska tiedotti avaavansa rajansa tiukoin ehdoin ruotsalaisille lauantaina. Perjantaina tuli uusi, sittemmin vääräksi todettu tieto, josta monet iloitsivat: että eteläruotsalaiset pääsevät lautalla Helsingborgista Tanskan puolelle Helsingøriin ilman koronatestiä.

Sydsvenskanin mukaan Tanskan oikeusministeriö kertoi, että riittää, kunhan ruotsalaiset tekevät Tanskassa testin vuorokauden sisällä saapumisestaan ja allekirjoittavat asiasta lomakkeen.

Myös Kvällspostenin toimittaja lähti monien tavoin lauantaina Helsingborgista lautalla Tanskaan. Hän raportoi, että lautalla tunnelma oli korkealla eikä testejä kyselty. Skoonelaiset olivat kaivanneet Tanskaan sitten maaliskuun, jolloin raja oli suljettu.

Lauantai-iltapäivänä Tanskan poliisi kertoi ”tiedotusvirheestä”, jonka vuoksi raja oli laajalti avattu. Nyt lauttaliikenne on taas peruttu.

– Lomakeosa ei ole enää voimassa, Tanskan oikeusministeriöstä kerrotaan Sydsvenskanille.

Torstainen tieto pitää taas paikkansa, ja Tanskaan pääsee Ruotsista vain negatiivisen koronatestin kanssa tai ilman sitä pohjoisesta Västerbottenin läänistä. Testin tulee olla alle 72 tuntia vanha.

Skoonen alueen puheenjohtaja Carl Johan Sonesson on kirjoittanut Tanskan oikeusministeri Nick Hækkerupille kirjeen, jossa hän toivoo parempaa ratkaisua tilanteeseen.

– Meillä on tilanne, että Skoone ja Tanska ovat kasvaneet yhteen suureksi metropoliksi ja siksi on huolestuttavaa, että niiden välillä on nyt raja. Se vaikuttaa monella tapaa, hän kommentoi Aftonbladetin mukaan.

Hän toivoo, että myös vasta-ainetestit sallittaisiin rajalla.

Tanskalaisen Jyllands-Postenin haastattelema tanskalaispoliisi pahoittelee väärinkäsitystä.

– Olemme työskennelleet tänä aamuna selventääksemme ohjeita sellaisiksi, että ne ovat selkeät molempien maiden kansalaisille ja meille.

– Uskon, että syynä on fakta, että tämä on uusi ryväs sääntöjä, jotka täytyi laittaa käytäntöön tästä aamusta lähtien. On todella epäonnekasta, että siinä oli epäselvyyksiä.

Tanska on luokitellut EU-alueen lähtökohtaisesti turismille avoimeksi, mutta Portugali ja Ruotsi ovat niin sanotulla suljettujen maiden listalla. Poikkeuksena on vain Västerbottenin lääni. Tanskaan pääsee vapaasti Ruotsin alueilta, kunhan koronatapauksia on todettu alle 20 100 000 asukasta kohden. Vielä muutama viikko sitten eteläinen Skoone alitti tarvittavan rajan, mutta nyt epidemia on pahentunut etelässä ja Västerbotten on ainoa kriteerit täyttävä alue.

Suomesta Tanskaan matkustettaessa koronatestiä ei vaadita.