NYT: Yhdysvallat epäilee Venäjän maksaneen Talebanille amerikkalaisten sotilaiden tappamisesta

Venäläisen tiedusteluyksikön epäillään maksaneen tapporahaa Naton länsimaisten joukkojen sotilaiden tappamisesta.

Venäjän epäillään maksaneet tapporahaa islamistiselle ääriliike Talebanille Naton joukkojen sotilaista Afganistanissa, kertoo New York Times yhdysvaltalaisiin tiedustelulähteisiin perustuen. Tapporahaa on sen mukaan maksettu ainakin yhdysvaltalaisista ja brittisotilaista.

Yhdysvallat ja Taleban ovat rauhanprosessissa ja allekirjoittaneet helmikuussa sopimuksen, jonka mukaan Yhdysvallat vetäytyy Afganistanista 14 kuukauden sisällä. Taleban on sopimuksessa sitoutunut jättämään ulkomaiset joukot rauhaan. Yhdysvaltojen joukot ovat olleet Afganistanissa lähes 18 vuotta.

Lapset juhlivat rauhanneuvottelujen etenemistä Afganistanissa helmikuussa.

Taleban sen sijaan jatkaa iskujaan Afganistanin hallitusta vastaan.

Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun mukaan Venäjä on viime vuonna tarjonnut Talebanille rahaa onnistuneista Naton joukkoihin kohdistuneista iskuista. Aiemmin saman venäläisyksikön on epäilty olevan Euroopassa tapahtuneiden salamurhayritysten takana. Sekä yhdysvaltalais- että afgaanitiedustelu on aiemmin raportoinut Venäjän toimittavan aseita Talebanille.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Venäjän tiedusteluyksikkö olisi suunnitellut iskuja länsimaisia joukkoja vastaan. Yhdysvaltojen sotilaita kuoli viime vuonna yhteensä Afganistanissa 20, mutta Talebanin tappamien osuus ei ole selvillä.

Talebanin edustaja Zabihullah Mujahid kieltää New York Timesille yhteyden Venäjään.

– Tällaiset sopimukset Venäjän tiedustelupalvelun kanssa ovat pohjattomia – meidän tappo-operaatiomme ja salamurhamme olivat käynnissä vuosia, ja me teimme ne omilla resursseillamme.

– Se muuttui sen jälkeen, kun teimme sopimuksen amerikkalaisten kanssa, ja heidän henkensä ovat turvassa, emmekä hyökkää heitä vastaan.

Venäjän ulkoministeriö on kuitannut väitteet valeuutisina uutistoimisto TASSin mukaan.

Tiedustelupalvelun raportista on New York Timesin mukaan kerrottu Valkoisessa talossa keväällä ennen koronaepidemian puhkeamista, mutta presidentti Donald Trump ei ole toistaiseksi vahvistanut, mitä asialle tullaan tekemään. Esimerkiksi diplomaattinen huomautus ja Venäjän vastaiset pakotteet ovat mahdollisia. Lehden tietojen mukaan asiasta on kerrottu kuluvalla viikolla laajemmalle joukolle, johon kuuluu myös Britannian hallitus.

Naton operaatiossa Afganistanissa on osallisena 38 eri maata ja tällä hetkellä lähes 16 000 ihmistä, joista 8 000 on yhdysvaltalaisia. Brittejä on 950. Mukana on myös 65 suomalaista.

Neuvostoliitto hyökkäsi Afganistaniin 1979. Maiden välinen sota päättyi 1989, minkä jälkeen seurasi sisällissota. 1990-luvulla ääri-islamistinen Taleban nousi maassa johtoon. Yhdysvallat hyökkäsi maahan 2001 ja tahtoi kukistaa Taleban-hallinnon, joka oli tukenut WTC-iskujen takana ollutta al-Qaidaa. Tilanne on yli 40 sotavuoden jälkeen yhä vaikea, erilaiset iskut arkipäivää myös siviileille ja Taleban voimissaan.