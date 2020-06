Tegnell perustelee DN:lle Ruotsin koronalinjaa: Yhdessä asiassa se eroaa muista erityisen paljon – ”Valitsemamme tie on kyllä kestävämpi”

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell pysyy Ruotsin koronalinjan takana, vaikka luvut ovat karut. Hänen mukaansa vielä ei ole niiden tuijottamisen aika.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell on tullut kevään aikana ruotsalaisille ja muillekin tutuksi. Hän on astellut joka päivä tiedotustilaisuuden parrasvaloihin kertomaan maan koronatoimista, jotka ovat olleet hyvin erilaiset, kuin muissa maissa.

Nyt Tegnell lähtee kesälomalle. Dagens Nyheterin erikoishaastattelussa hän kertoo, ettei lomavaihdetta voi tässä tilanteessa kääntää täysillä päälle.

– Mutta en ainakaan aio seistä tiedotustilaisuuksissa, hän toteaa.

Lukujen valossa epidemia jyllää Ruotsissa voimakkaana. Päivittäiset sairastuneiden lukumäärät eivät ole juuri rauhoittuneet, vaikka tehohoidossa on nyt kevättä vähemmän ihmisiä. Yhteensä 65 137 koronatapausta on todettu ja 5 280 on kuollut covid-19-tautiin. Miljoonaa asukasta kohtaan kuolleita on 495, kun vastaava luku on Tanskassa 102, Suomessa 59 ja Norjassa 45.

Aluksi Tegnell ei innostunut hallituksen ideoimista päivittäisistä tiedotustilaisuuksista, mutta nyt hän on sitä mieltä, että ne ovat olleet fiksu tapa viestiä ihmisille.

Anders Tegnellin mukaan pelkkä numeroiden tuijottaminen on turhaa, eikä niitä kannata vertailla ennen kuin pandemia on ohi. Hänen mukaansa Ruotsi on tehnyt oikein ja arvottanut yleisen ja tasa-arvoisen kansanterveyden yksittäisen taudin edelle. Se on hänen mukaansa hänen työnantajansa Folkhälsomyndighetenin, Ruotsin kansanterveysviranomaisen tehtävä.

Esimerkiksi koulujen sulkeminen olisi lisännyt lasten pahoinvointia ja vanhempien stressiä tuoden koko listan ikäviä ilmiöitä.

Hän sen sijaan kieltää, että hän olisi halunnut pitää yhteiskunnan avoinna pitääkseen talouden rattaat pyörimässä.

– Emme ole lainkaan katsoneet taloutta, se ei ole meidän, vaan poliitikkojen tehtävä. Mutta olemme koko ajan yrittäneen ajatella hieman laajempaa kansanterveysperspektiiviä. Eikä Ruotsi ole tasa-arvoinen yhteiskunta, mitä tulee terveyteen. Matalasti koulutetuilla ja työttömillä on heikompi terveys. Jos yhteiskunta suljetaan, ryhmät kasvavat.

Anders Tegnell kertoo olevansa paljon kansainvälisten kollegoidensa kanssa yhteydessä. He kummastelevat Ruotsin linjaa ja esittävät kiinnostuneina paljon kysymyksiä. Tällä hetkellä keskustelu on Suomen kanssa vilkasta, kun vertaillaan kokemuksia koulujen sulkemisesta tai sulkemattomuudesta.

Poliitikot ovat Tegnellin mukaan saaneet muissa maissa määrätä koronastrategiasta, eikä asiantuntijoita ole kuunneltu.

Aiemmin tällä viikolla Tegnell sanoi, että muu maailma meni hulluksi, kun korona iski ja rajat suljettiin vauhdilla. Nyt hän selittää lausuntoa, jonka takana seisoo.

– Influenssan kanssa vertailemisessa täytyy olla varovainen, mutta sen osalta on asiantuntijoiden kesken kattava yhteisymmärrys, että rajoja ei suljeta, kun tauti leviää sellaisissa pandemioissa. Siitä ei ole hyötyä. Myös WHO sanoo, että niin tehdään vain ääritilanteissa ja erittäin lyhyiksi ajanjaksoiksi.

– Tässä valittiin mennä täysin toista tietä, kuin mistä oli puhuttu. Sitten voi tietysti miettiä, kuinka erilainen tämä sairaus on verrattuna kausi-influenssaan. Mutta tällaisten rajoitusten tehossa ero ei varmaankaan ole kovin suuri. Mutta emme toki tiedä.

Tegnellin mukaan Ruotsi on eri tiellä kuin muut maat, koska muualla päätökset on tehty poliittisella tasolla ja asiantuntijoiden ääni on jäänyt hiljaiseksi.

– Tässä eroamme muista Pohjoismaista erityisen paljon. Emme ole niin samanlaisia kuin luulemme.

Suositusten voimalla eteneminen on hänen mukaansa toiminut hyvin, ja ruotsalaiset ovat olleet tottelevaisia. Monissa muissa maissa on säädetty rajoituksia lakiteitse.

– Olemme voineet myös havaita, että ruotsalaiset ovat vähentäneet matkustustaan suosituksiemme takia enemmän kuin naapurimaissamme, joissa on säädetty lakeja. En usko, että tässä olisi mitään eroa, vaikka Ruotsi olisi säätänyt lakeja. Valitsemamme tie on kyllä kestävämpi.

Tegnell myöntää, että tilanne ei ole kaikin puolin toivottava. Testausta ei ole toteutettu niin mittavasti ja nopeasti, kuin hän olisi toivonut, ja tauti on päässyt leviämään laajalti vanhainkodeissa. Hallitus on nyt pyytänyt Folkhälsomyndigheteniä jäljittämään tautitapauksia, minkä myötä testejä aletaan Tegnellin mukaan tehdä laajassa mittakaavassa.

Tegnell huomauttaa, että eteläisessä Skoonessa koronatilanne on maltillinen Ruotsin politiikasta huolimatta. Kuvassa Malmö.

Talvilomaviikko helmikuussa viikolla kahdeksan toi Tukholman alueelle paljon koronaa, kertoo Tegnell, koska tukholmalaiset matkustivat tuolloin paljon Keski-Eurooppaan ja Alpeille. Hänen mukaansa voimakas alkupiikki on syy siihen, miksi Ruotsi sairastui paljon pahemmin kuin naapurimaansa.

Etelä-Suomessakin tosin talvilomailtiin viikolla kahdeksan, mutta matkustusmäärät ovat voineet olla toisenlaiset. Dagens Nyheterin mukaan miljoona ihmistä palasi Ruotsiin ulkomaanmatkalta viikoilla 7, 8, 9 ja 10 – heistä osa virusta kantaen.

Tegnell katsoo Ruotsin sairastuneen koronaan toisessa eurooppalaisten valtioiden aallossa juuri talviloman vuoksi. Ensin tauti levisi voimakkaasti Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Toiseen aaltoon hän laskee Ruotsin lisäksi Belgian, Hollannin, Britannian ja mahdollisesti Portugalin.

– Sitten on maita ja alueita, joissa se (epidemia) ei oikeastaan koskaan käynnistynyt, kuten Skoone Ruotsissa, Itävalta, Norja, Suomi ja Tanska, jotka ovat välivyöhykkeellä.