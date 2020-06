Useat nuoret ovat saaneet positiivisen testituloksen.

Ruotsissa useilla nuorilla on todettu koronavirustartunta ison opiskelijajuhlan jälkeen maan eteläosassa Laholmissa, kertoo Hallandsposten. Tartuntatautilääkäri Mats Erntellin mukaan kaikki hoitoon hakeutuneet ja positiivisen testituloksen saaneet opiskelijat olivat olleet samassa, yksityisessä juhlassa. Erntell selvitti asiaa kunnan terveyskeskusten sekä alueellista hoito-opastusta tarjoavan 1177-palvelun kanssa.

– Laholm on aiemmin säästynyt isommalta leviämiseltä. Tämän vuoksi on olemassa riski, että tartunta leviää suuremmassa määrin, Erntell kertoi lehdelle.

Viime viikolla vastaavanlaisen tautiryppään epäillään saaneen alkunsa Keski-Ruotsissa Hälsinglandissa järjestetystä opiskelijoiden juhlasta. Tuolloin noin 30 tartunnan saanutta ihmistä pystyttiin yhdistämään juhliin.

Myös Itä-Götanmaan läänissä on epäilty tartuntojen päässeen leviämään opiskelijajuhlissa. Alueen terveydenhuollon johtaja Rickard Lundin kertoi viime viikolla, että tartuntoja saaneiden keskimääräinen ikä on laskenut ja sairaaloissa sekä tehohoidossa olevien nuorten määrä on lisääntynyt.