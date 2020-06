Israel on yksi maista, jossa nuorten koronavirustartunnat ovat lähteneet kasvuun.

Syynä nuorten kasvaneisiin tartuntamääriin pidetään lisääntyneitä sosiaalisia suhteita.

Koronavirustartunnan saaneiden ikäprofiili on nuorempi kuin aiemmin, kertoo brittilehti The Guardian. Trendi on näkynyt uusien tartunta-aaltojen myötä esimerkiksi Yhdysvalloissa, Israelissa ja Portugalissa.

Näissä maissa nuorten tartuntojen määrä on lähtenyt nousuun, kun rajoituksia on höllennetty ja alle 40-vuotiaiden sosiaaliset suhteet ovat kasvaneet. Trendi on ollut parhaiten näkyvissä Yhdysvalloissa.

Viime päivien data Yhdysvalloista, erityisesti Floridasta, Texasista ja Arizonasta, näyttää terävän kasvun alle 40-vuotiaiden koronavirustartunnoissa verrattua pandemian alkuvaiheeseen.

Asiantuntijat pitävät syynä nuorten kasvaneisiin tartuntoihin niin sanottua ”toisen aallon käyttäytymistä”. Se tarkoittaa, että nuoret ikäryhmät, jotka pitävät vakavaa sairastumista epätodennäköisenä, laskevat suojaustaan virusta vastaan.

Muutos taudin saavien ikäprofiilissa on aiheuttanut huolta siitä, että nuorten huolettomat asenteet esimerkiksi turvavälejä kohtaan voivat olla avaintekijä toisen aallon käynnistymisessä.

Osa muutoksista tartunnan saaneiden ikäprofiilissa voidaan selittää paremmalla ja lisääntyneellä testauksella, joka tuo esiin myös lievempiä tapauksia.

Jotkut asiantuntijat kuitenkin arvelevat muutoksen johtuvan siitä, että iäkkäämmät ihmiset ovat pysyneet nuoria varovaisempina, vaikka rajoituksia on lievennetty.

Maailman terveysjärjestön (WHO) terveyshätätilajohtaja Oliver Morgan sanoo Guardianille, että julkisen terveysviestinnän tulisi tavoitella nyt entistä enemmän nuoria ikäryhmiä, jotta heidät saadaan paremmin mukaan taisteluun koronaa vastaan.

Tartuntojen kasvaminen nuorten keskuudessa vaarantaa myös riskiryhmään kuuluvat. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Israelissa, missä nuorten tartunnat ovat lähteneet kasvuun, asiantuntijat pelkäävät tartuntojen kasvun johtavan väistämättä myös kasvaviin kuolinlukuihin vanhemman väestön ja riskiryhmien keskuudessa.