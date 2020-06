Trump perui golfmatkansa – sanoi pysyvänsä Washingtonissa pitämässä yllä ”lakia ja järjestystä”

Trumpin olisi pitänyt olla New Jerseyssä karanteenissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina peruneensa suunnitellun golfviikonlopun New Jerseyssä. Hän sanoi pysyvänsä pääkaupunki Washingtonissa varmistaakseen, että ”laki ja järjestys pannaan toimeen”.

– Tuhopolttajat, anarkistit, ryöstäjät ja agitaattorit on enimmäkseen pysäytetty. Teen tarpeellisen pitääkseni yhteisömme turvassa – nämä ihmiset joutuvat oikeuden eteen! Trump kirjoitti Twitterissä.

Trump on luvannut ottaa kovan linjan muistomerkkejä tuhoavien mielenosoittajien suhteen. Hän on uhannut toistuvasti voimankäytöllä rasisminvastaisten mielenosoitusten levittyä ympäri maan.

Trump sanoi perjantaina Twitterissä, että hän on allekirjoittanut ”erittäin vahvan” asetuksen muistomerkkien suojelemiseksi. Asetuksessa sanotaan, että hallitus asettaa ”täysimääräisesti” syytteeseen kaikki, jotka tuhoavat tai häpäisevät monumentteja, muistomerkkejä tai patsaita.

Asetuksessa myös uhataan pidättää liittovaltion tuki niiltä viranomaisilta, jotka eivät onnistu suojelemaan muistomerkkejä.

Washingtonissa sadat aseistamattomat kansalliskaartin joukot ovat valmiudessa avustamaan poliiseja monumenttien suojelemisessa. Maanantaina mielenosoittajat pyrkivät kaatamaan entisen presidentin Andrew Jacksonin patsaan Valkoisen talon läheisessä puistossa.

Valkoisen talon lähistöllä seisovan Andrew Jacksonin patsaaseen oli maalattu sana ”tappaja”. Jackson omisti orjia.

Mielenosoittajat ovat vaatineet useiden muistomerkkien poistamista ympäri maan. Mielenosoitukset saivat alkunsa, kun mustaihoinen George Floyd kuoli 25. toukokuuta poliisin pidätyksen yhteydessä.

Mikäli Trump olisi matkustanut New Jerseyyn, olisi hänen pitänyt olla siellä karanteenissa. New Jersey määräsi, että korkeiden koronatartuntojen osavaltioissa vierailleiden pitää olla karanteenissa 14 päivän ajan. Trump vieraili alkuviikosta Arizonassa, joka on yksi karanteenilistan osavaltioista.