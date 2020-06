Valkoisen talon koronatoimien ”iskuryhmä” päätti kahden kuukauden hiljaiselon uusien tartuntojen takia – varapresidentti puolusti Trumpia

Toukokuussa kerrottiin, että erikoisryhmä oltiin aikeissa lakkauttaa. Nyt koronatiimi piti kuitenkin tiedotustilaisuuden.

Yhdysvalloissa uusien koronatartuntojen jyrkkä nousu sai koronatoimia johtavan ”iskuryhmän” pitämään tiedotustilaisuuden lähes kahden kuukauden tauon jälkeen. Tilaisuutta johti varapresidentti Mike Pence.

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci sanoi, että etelä- ja länsiosavaltioissa todetut tartunnat muodostivat ”vakavan ongelman”.

– Meillä on vakava ongelma tietyillä alueilla, Fauci totesi uutistoimisto AFP:n mukaan.

– Ihmiset tartuttavat muita ihmisiä, ja lopulta he tartuttavat jonkun, joka on haavoittuvaisessa asemassa, Fauci kuvaili ongelmaa.

– Ja se voi olla jonkun isoäiti, isoisä tai setä, joka on kemoterapiassa tai sädehoidossa tai lapsi, jolla on leukemia.

Varapresidentti Pence halusi kuitenkin vakuuttaa amerikkalaisille, ettei tilanne ole niin paha kuin maaliskuussa tai huhtikuussa.

– Olemme paljon vahvemmassa asemassa. Totuus on, että me hidastimme (viruksen) leviämistä, me madalsimme käyrää.

Pencen mukaan uusien tartuntojen määrä kasvoi, koska testaamista lisättiin, Guardian kertoo. Kuitenkin koronatyöryhmän koordinaattori Deborah Birx sanoi, että positiivisten testitulosten osuus kaikista testeistä oli kasvussa.

Pence puolusti myös presidentti Donald Trumpin kampanjatilaisuuksia Oklahomassa ja Arizonassa, joissa molemmissa tartunnat ovat olleet kovassa kasvussa.

– Me haluamme silti tarjota ihmisille vapauden osallistua poliittiseen prosessiin, Pence sanoi.

Varapresidentin mukaan tilaisuuksiin osallistuneet ovat vastuullisia ja käyttävät tervettä järkeä, BBC kertoo.