Asiantuntijat ja viranomaiset ovat nostaneet esille useita syitä Yhdysvaltojen vaikean koronatilanteen taustalla.

Yhdysvalloissa koronatartuntojen määrä on monissa osavaltioissa etenkin maan etelä- ja länsiosissa jälleen nousussa. Perjantaina maassa tilastoitiin kaikkein suurin uusien tartuntojen määrä koko epidemian aikana – yhteensä 47000 tartuntaa vuorokaudessa.

Vaikka osittain suuri lukema johtuu testauksen lisääntymisestä, myös tartunnat ovat joillain alueilla hurjassa kasvussa. Esimerkiksi Texas, Florida ja Arizona ovat keskeyttäneet koronarajoitusten purkamisen uusien tartuntojen takia.

Yhdysvalloissa on vahvistettu 2,5 miljoonaa koronatartuntaa ja 128 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Terveysviranomaisten mukaan tartuntojen todellinen määrä on kuitenkin todennäköisesti kymmenen kertaa suurempi.

Asiantuntijat ja viranomaiset ovat mediassa nimenneet useita syitä katastrofaaliseen tilanteeseen.

1. Tartunnat jäivät alkuvaiheessa pimentoon

New York Times julkaisi torstaina laajan selvityksen siitä, miten koronatilanne räjähti käsiin Yhdysvalloissa.

Lehden mukaan vielä helmikuun puolivälissä vahvistettuja koronatartuntoja oli Yhdysvalloissa vain 15, ja kaikilla niillä oli suora kytkös Kiinaan, josta koronapandemia sai alkunsa. Yhdysvaltojen testauskäytäntönä oli kuitenkin tuolloin testata vain ne oireelliset henkilöt, joilla oli yhteys Kiinaan tai henkilöön, joka oli saanut koronavirustartunnan Kiinasta.

Northeastern Universityn mallinnuksen mukaan piiloon jäi jopa 2 000 tartuntaa. Ja vaikka matkustamista Kiinaan rajoitettiin aikaisin, Euroopasta tuli mallin mukaan jopa 1 000 koronatartunnan saanutta matkustajaa ennen kuin myös matkat Eurooppaan kiellettiin 13. maaliskuuta.

2. Hallinto kompasteli

Jo aiemmin tutkijat ovat kertoneet, kuinka virus levisi tammi-helmikuussa Yhdysvalloissa ilman, että kukaan tiesi.

Tuolloin kerrottiin muun muassa, kuinka virheellisiä testipaketteja lähetettiin laboratorioihin ja hallinnon ja terveysviranomaisten viestit olivat ristiriitaisia. Vaikka kansainvälistä matkustamista rajoitettiin, ihmisiä suorastaan kannustettiin matkustamaan Yhdysvaltojen sisällä vielä maaliskuun alussa.

Matkustajia kuvattuna Denverin kansainvälisellä lentokentällä vain muutama tunti ennen kuin matkustusrajoitukset laajennettiin koskemaan myös Eurooppaa.

New York Timesin selvityksen mukaan yli 5 000 tartuttavaa matkustajaa lähti New Yorkista maaliskuun kahden ensimmäisen viikon aikana.

– New York päärautatieasemana tälle virukselle, kuvaili David Engelthaler patogeenien genomiikkaan keskittyvästä TGen North -tutkimuslaitoksesta.

Lopulta 16. maaliskuuta presidentti Donald Trump kehotti amerikkalaisia rajoittamaan matkustamista ja pysymään kotona, jos heillä oli oireita. Yksi toisensa perään myös osavaltiot antoivat määräyksiä pysyä kotona ja yritykset sulkivat oviaan.

Rajoitusten myötä tartunnat eivät kasvaneet enää eksponentiaalisesti. Alkukesään mennessä kaikki osavaltiot olivat ilmoittaneet purkavansa vähitellen rajoituksia. Yhteiskunnan avaaminen on kuitenkin kiihdyttänyt jälleen viruksen leviämistä.

3. Epidemia ei ollut hallinnassa

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee, etteivät maat pura koronarajoituksia, jos positiivisia tuloksia on yli 5 prosenttia kaikista testituloksista. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan Yhdysvalloissa positiivisten tulosten osuus on juuri ja juuri alle 5 prosenttia.

Osavaltioista noin kolmanneksessa positiivisten tulosten osuus on kuitenkin suosituksia suurempi. Arizonassa luku on suurin: 17,4 prosenttia. Myös Alabamassa, Washingtonissa ja Etelä-Carolinassa positiivisten tulosten osuus kaikista tehdyistä testeistä on yli 10 prosenttia, BBC kertoo.

4. Testaamisessa yhä vaikeuksia

Yhdysvaltojen johtavan tartuntatautiasiantuntijan Anthony Faucin mukaan Yhdysvallat saattaa muuttaa testausstrategiaansa niin, että jatkossa ihmisiä testataan ryhmissä. Jos ryhmästä löytyy tartunta, kaikki ryhmän jäsenet testataan. Näin voidaan testata enemmän ihmisiä.

– Jokin ei toimi, Fauci kuvaili Washington Postille nykyistä lähestymistapaa, jossa testataan vain yksilöitä.

– Voit tehdä kaiken maailman diagrammeja, mutta jokin ei toimi.

Testaaminen on takunnut Yhdysvalloissa koko epidemian aikana.

Esimerkiksi Austinin pormestari Steve Adler arvioi perjantaina, että tartunnat kaupungissa lähtivät nousuun, kun yhteiskuntaa avattiin ennen kuin testikapasiteettia oli laajennettu ja tartuntojen jäljitystä tehtiin.

5. Koronakuri pettänyt juhlapyhinä

UT Soutwestern -yliopistollisen sairaalan sisätautilääketieteen ja kardiologian apulaisprofessori Mujeeb Basit kertoi Texas Tribunelle, että suuret juhlapyhät näkyivät koronatilastoissa. Sairaalassa lisääntyivät koronapotilaat kaksi viikkoa juhlapyhäviikonloppujen kuten pääsiäisen ja kaatuneiden muistopäivän Memorial Dayn jälkeen.

– Suuret juhlapäivät vaikuttavat käyrään melko merkittävästi, Basit sanoi.

Huolena on, että tartunnat lisääntyvät entisestään myös Yhdysvaltojen 4. heinäkuuta vietettävän itsenäisyyspäivän jälkeen.

Ihmiset unohtivat ohjeet sosiaalisen etäisyyden pitämisestä kaatuneitten muistopäivää edeltäneenä viikonloppuna.

6. Nuorilla enemmän kontakteja

Ympäri Yhdysvaltoja huolta on herättänyt nuorten aikuisten suuri osuus uusissa koronatartunnoissa. Vaikka nuoret ja nuoret aikuiset päätyvät harvemmin sairaalaan kuin iäkkäät, heidän pelätään levittävän tautia riskiryhmiin kuuluville.

Asiantuntijoiden mukaan syitä nuorten osuuden kasvuun on monia. Texasin Houstonissa sijaitsevan UTHealth School of Public Health -yliopiston dekaani Eric Boerwinkle pohti asiaa New York Timesin haastattelussa.

– Onko syynä kuvernöörin päätös avata uudelleen (yhteiskunta)? Onko tämä seurausta kaatuneitten muistopäivästä? Onko syynä George Floydin kuoleman jälkeiset mielenosoitukset? Onko syynä rannoille pääseminen? Boerwinkle tuumi.

– Emme tiedä varmuudella, mutta todennäköisesti kaikki nämä asiat vaikuttavat.