Tegnell ärähti, WHO käänsi kelkkansa täysin – ”Ruotsin tartuntatilanne on vakaa”

Maailman terveysjärjestö WHO pyörsi lausuntonsa, jonka mukaan koronavirustartuntojen määrä Ruotsissa on voimakkaassa kasvussa.

Ruotsissa vahvistettiin vuorokauden aikana yli 1 200 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan reilun 10 miljoonan asukkaan Ruotsissa on jo yli 65 000 vahvistettua tartuntatapausta.

Maailman terveysjärjestö WHO katsoi lausunnossaan perjantaiaamuna, että Ruotsi kuului Armenian, Azerbaidzhanin, Kirgisian ja Ukrainan ohella 11 maan joukkoon, joissa koronavirustartunnat ovat lähteneet voimakkaaseen kasvuun viime aikoina ja joissa on riski, että maan terveydenhuollon kantokyky ei välttämättä riitä selviämään tilanteesta.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell tulistui Ruotsin leimaamisesta kriisivaltioksi ja ärähti kipakasti WHO:n suuntaan.

– Se on ikävä kyllä totaalinen datan väärintulkinta. He ovat katsoneet vain tautitapausten määrää, mutta kaikki johtuu lisääntyneestä testauksesta ja että löydämme enemmän lievästi sairastuneita. Meillä ei ole mitään merkkejä siitä, että epidemia Ruotsissa olisi pahenemassa – päinvastoin, Tegnell sanoi SVT:n Morgonstudion-ohjelman haastattelussa perjantaiaamuna.

– Lausunto on ehdottomasti vakava erityisesti tällaisissa tilanteissa, kun käydään paljon keskusteluja siitä, mihin maihin voi matkustaa ja mihin ei. Siksi tällaiset lausunnot ovat kovin onnettomia, kun Ruotsi sekoitetaan maihin, joissa koko epidemia on ihan alkutekijöissään, Tegnell lisäsi.

Tegnellin ärähdyksen jälkeen WHO:lla oli täysin toinen ääni kellossa. WHO välitti perjantaina iltapäivän aikana ruotsalaisille tiedotusvälineille korjatun lausunnon, jonka mukaan Ruotsin sairastumisluvut ovat ”yhä vakaita” ja että Ruotsin terveydenhoitojärjestelmällä ei ole hätää hoitaa kaikkia sairastuneita.

– Ruotsin hallitus on lisännyt testausta, ja se heijastuu tilastoihin uusina tartuntatapauksina, WHO:n lausunnossa todettiin Aftonbladetin mukaan.

WHO vieläpä katsoi, että Ruotsin tautitilanteessa on useita melko positiivisia suuntauksia, kuten se, että vakavien tautitapausten määrä vähenee. Tai se, että tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on laskenut roimasti.

Tegnell oli tyytyväinen, että WHO pyörsi mielipiteensä.

– Tilanne on monisäikeinen, eli pelkkä tartuntojen määrä ei riitä. Se oli viestimme, jonka yritimme saada läpi. WHO kuunteli, mitä meillä oli sanottavana, ja se oli tosi hyvä, Tegnell mietti Aftonbladetille.

WHO kuitenkin katsoo edelleen, että koronatilanne Ruotsissa on vakava ja että taudin ilmaantuvuusluku (tartuntoja/100 000 asukasta) on maassa suhteellisen korkea.