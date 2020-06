Korona iski takaisin Euroopassa – viruslinkoina ainakin laittomat bileet ja tennisturnaus

Koronaviruksesta jo liki irti päässeet Portugali ja Kroatia joutuivat palauttamaan rajoituksia ja määräyksiä.

Ruotsin Jällivaaran juhannuksen jälkeen polvilleen laittanut raju koronaepidemia on vain yksi viruksen uusista ”hotspoteista” Euroopassa.

WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge kertoi torstaina, että 30 Euroopan maassa koronavirustartunnat ovat lähteneet nousuun viimeisen kahden viikon aikana ja 11 maassa tartuntojen kasvu on ollut voimakasta.

Viime päivinä uusista yllättävistä koronatartuntaryppäistä on kuultu muun muassa Portugalista ja Kroatiasta, jotka on suomalaisturistien suosikkikohteita.

Portugalissa 90 ihmistä sai tartunnan osallistuttuaan laittomasti järjestettyihin perhejuhliin Lagosissa Algarven lähellä.

Viikonloppuna poliisi lopetti myös Lissabonissa yli tuhat ihmistä paikalle keränneet bileet.

– Emme voi sallia muutaman vastuuttoman henkilön tuhota portugalilaisten uhrausten avulla saatuja tuloksia, jyrisi pääministeri António Costa.

Portugalia on tähän saakka kiitelty koronapandemian onnistuneesta hoitamisesta. Maa oli ensimmäisiä, jotka purkivat rajoituksia toukokuun alussa.

Portugalissa on ilmoitettu yli 40 000 koronatartuntaa ja 1 549 covid-19-kuolemaa.

Viime viikkoina tartuntamäärät ovat taas nousseet jyrkästi. Uusia tartuntoja on kesäkuussa ilmoitettu satoja päivässä. Noin 70–80 prosenttia tapauksista on Lissabonin alueelta.

Virus leviää etenkin köyhien asuinalueilla ja teollisuuskeskuksissa, sekä rannikon bilekohteissa.

Suojamaskein varustautuneita ratikkamatkustajia Lissabonissa perjantaina.

Torstaina Portugalin hallitus ilmoitti palauttavansa voimaan koronamääräykset Lissabonin alueelle heinäkuun alusta lähtien ainakin kahden viikon ajaksi.

Kaupunkilaiset eivät saa poistua kotoaan kuin ruoan ja lääkkeiden ostamiseksi sekä tai töissä käymiseen.

Pääministeri Costa ilmoitti, että kaduilla lisätään poliisipartioita valvomaan määräyksiä. Niitä rikkovia uhkaa rangaistus.

Myös Kroatia tiukensi koronmääräyksiä torstaina kun tartuntamäärät lisääntyivät huolestuttavasti viikon aikana.

Uuden tartunta-aallon arvellaan saaneen alkunsa Zadarin rannikkokaupungissa juhannuksena järjestetyssä tennisturnauksessa.

Turnauksen jälkeen sen järjestäjältä, tenniksen serbialaiselta supertähti Novak Djokovicilla ja hänen vaimollaan sekä kolmelta tennispelaajista todettiin koronatartunnat.

Hyväntekeväisyyskiertue oli alkanut Serbian Belgradista, jossa se oli AFP:n mukana pelattu täpötäydellä stadionilla.

Novak Djokovic vaimonsa Jelenan kanssa tenniskiertueen alussa Belgradissa 14. kesäkuuta.

Torstaina Kroatia tiukensi neljästä lähimaasta tulevien terveysvalvontaa. Bosniasta, Serbiasta, Kosovosta ja Pohjois-Makedoniasta saapuvat määrätään 14 päivän kotikaranteeniin.

Suurin osa uusista tartunnoista on peräisin Bosniasta ja Serbiasta tulleilta matkailijoilta, kertovat viranomaiset.

Torstaina Kroatiassa tuli myös voimaan määräys kasvomaskin käyttämisestä julkisessa liikenteessä. Ilman maskeja olevia ei päästetä liikennevälineisiin.

Tartunnat liki loppuivat toukokuun puolivälissä, mutta ovat viime viikkoina taas lisääntyneet. Torstaina Kroatiassa ilmoitettiin 94 uudesta tartunnasta. Yhteensä tartuntoja on liki 2 500 ja kuolleita 107.

Bosniassa, Pohjois-Makedoniassa ja Kosovossa ovat tartunnat lisääntyneet kesäkuu alun jälleen.

Bosniassa kesäkuun tartunnat ovat kolmannes kaikista kevään jälkeen havaituista.

Kosovossa hallitus on varoittanut, että se harkitsee joidenkin koronarajoitusten palauttamista.

Ruotsissa ei ilahduttu sen jouduttua WHO:n varoittamien tartuntamaiden joukkoon, vaikka perjantaina covid-19-tautiin kuolleiden määrä kasvoi 50:llä. Ruotsissa on tautiin menehtyneitä jo 5 280. Uusia tartuntoja ilmoitettiin 1 247.

– Se on ikävä kyllä totaalinen datan väärintulkinta, sanoi Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell SVT:n Morgonstudion-ohjelman haastattelussa perjantaiaamuna.

WHO:n ilmoittamat riskivaltiot ovat Ruotsin lisäksi Armenia, Albania, Moldova, Pohjois-Makedonia, Azerbaidzhan, Kazakstan, Bosnia-Hertsegovina, Kirgisia, Ukraina ja Kosovo.

Ruotsi poikkeaa maista sijainniltaan ja taustoiltaan melkoisesti, sillä muut maat ovat joko entisiä Neuvostoliiton osatasavaltioita tai Balkanin alueen maita.

Tegnellin mukaan Ruotsin ja 10 muun maan tilanteet poikkeavat toisistaan.

– Tartuntamäärämme ovat kasvussa Ruotsissa, mutta se johtuu siitä, että testaamme valtavasti enemmän kuin aiemmin. On harmillista, että Ruotsi sekoitetaan tällaisten maiden kanssa, joilla ei ole ollut aiemmin ongelmia koronaviruksen kanssa. Ne maat ovat vasta epidemian alussa, Tegnell suomi.

Tegnellin mukaan WHO on tulkinnut dataa väärin, koska he eivät soittaneet ja kysyneet asiaa Ruotsista.

– Olisimme voineet antaa tarkemman kuvan terveydenhuoltomme tilanteesta, Tegnell vakuutti.

Hänen mukaansa Ruotsin leimaaminen riskivaltioksi on vakavaa.

– Se on ehdottomasti (vakavaa) erityisesti tällaisissa tilanteissa, kun käydään paljon keskusteluja siitä, mihin maihin voi matkustaa ja mihin ei. Siksi tällaiset lausunnot ovat kovin onnettomia, Tegnell lisäsi.