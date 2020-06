Putinin ja Trumpin myöhästymisnokittelu Helsingissä nousi otsikoihin Venäjällä – ”Putin ei odota koskaan ketään”

Kreml kommentoi tuoreen paljastuskirjan väitteitä, joiden mukaan Trump näpäytti Helsingin huippukokoukseen myöhässä saapunutta Putinia pakottamalla tämän odottamaan vuorostaan Trumpia.

Presidentti Donald Trumpin entisen turvallisuusneuvonantajan John Boltonin paljastuskirjasta on uutisoitu myös Venäjällä, jossa otsikoihin on noussut erityisesti Helsingin huippukokouksen väitetty myöhästymisnokittelu.

Bolton kertoo kirjassaan, kuinka Trumpin seurue sai heinäkuussa 2018 Helsingissä tietää, että Putinin Moskovasta lähtevä kone oli myöhässä.

Trump oli sen sijaan itse jo hyvissä ajoin paikalla Helsingissä, sillä hän oli saapunut Suomeen edellisenä iltana presidenttien ensimmäistä virallista huippukokousta varten.

Boltonin kuvailuista käy ilmi, että Putinin tunnettu myöhästelytaipumus ei miellyttänyt amerikkalaisia. Sanamuodoista selviää, että Trumpin seurue ei pitänyt Putinin myöhästymistä vahinkona, vaan se tulkittiin tahalliseksi odotuttamiseksi.

– Me harkitsimme jopa koko tapaamisen peruuttamista, jos Putin olisi tarpeeksi myöhässä, Bolton kertoo kirjassaan.

– Päätimme, että joka tapauksessa me antaisimme Putinin odottaa jonkin aikaa Suomen presidentin palatsissa sen jälkeen, kun hän olisi saapunut, Bolton kirjoittaa.

Donald Trump ja Vladimir Putin kuvattiin Presidentinlinnassa ennen heidän kahdenvälisten neuvottelujensa alkamista heinäkuun 2018 huippukokouksessa.

Venäläistoimittajat pyysivät presidentti Putinin lehdistösihteeriä Dmitri Peskovia kommentoimaan Boltonin kirjan myöhästymisväitteitä.

– Vaikea sanoa, en muista nyt yksityiskohtia, mutta presidentti (Putin) ei siellä erityisesti ketään odottanut, joten en tiedä, kuinka erityisesti Trump myöhästyi, Peskov kommentoi uutistoimisto Tassin mukaan.

Helsingin huippukokous vuonna 2018 pääsi alkamaan myöhässä, koska Putin saapui Presidentinlinnalle vasta kello 13.37. Alkuperäisen aikataulun mukaan hänen olisi pitänyt olla Linnalla jo kello 13.10, johon oli suunniteltu presidenttien viralliset tervehdysseremoniat.

Kun Vladimir Putin saapui Presidentinlinnaan heinäkuussa 2018, hänet toivottivat tervetulleiksi presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio.

Trumpin autosaattue saapui Kalastajatorpalta Presidentinlinnalle lopulta kello 13.56 – eli käytännössä Trump odotutti Putinia siis 19 minuuttia.

Trumpin saapuminen Linnalle vasta reilusti Putinin jälkeen huomioitiin jo huippukokouksen aikana. Tuolloin ei julkisuuteen saatu kuitenkaan mitään varmistettuja tietoja siitä, että Trump olisi näpäyttänyt myöhästynyttä Putinia tällä tavoin tahallaan.

Donald Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton kuvattuna Helsingin huippukokouksessa.

Vielä nytkään Kreml ei myönnä, että Putin olisi saanut vuorostaan maistaa omaa lääkettään Helsingissä.

Peskovin antamista kommenteista käy ilmi, että Putin oli saanut aikansa hyvin kulumaan Presidentinlinnassa tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa ennen Trumpin saapumista paikalle.

– Olihan siellä Trumpin lisäksi myös Suomen presidentti, joka ei ole vähemmän tärkeä. Ehkä Bolton unohti vain tämän, Peskov pyöritteli.

Dmitri Peskov on presidentti Vladimir Putinin ja Kremlin virallinen tiedottaja. Peskov kuvattiin vastikään Punaisen torin sotilasparaatissa.

Presidentti Putin tunnetaan myöhästelystään, sillä hän on antanut vuosien varrella lukemattomien maailman johtajien odotuttaa itseään. Yleisesti epäillään, että kyseessä on Putinin tapa korostaa omaa auktoriteettiaan eikä suinkaan mikään sattuma.

Tähän viittaa epäsuorasti myös Peskovin tuore kommentti, jonka mukaan Putin itse ei joudu koskaan odottamaan ketään.

– Meidän protokollapalvelumme toimii moitteettomasti, joten Putin ei koskaan odota ketään, Peskov kommentoi venäläismedialle Boltonin kirjaväitteitä.

Kremlin ja Valkoisen talon sanailusta selviää myös se, että kummallakin puolella myöhästymisiä seurataan ja niiden mahdollisia taustamotiiveja tulkitaan. Bolton kertoo kirjassaan, että hän toivoi Trumpin saavan Putinin myöhästymisestä hieman lisää tiukkuutta presidenttien kohtaamiseen.

– Toivoin, että Trump ärsyyntyisi tästä tarpeeksi ja olisi tiukempi Putinia kohtaan kuin muutoin, Bolton kirjoittaa.

Donald Trump kävi huippukokouspäivän aamulla Mäntyniemessä presidentti Sauli Niinistön luona aamiaisella.

Boltonin kirjaan sisältyy myös kertomus siitä, millaisia neuvoja Niinistö antoi Trumpille Helsingissä Putinin kohtaamiseen, kun Niinistö tapasi Trumpin kokouspäivän aamuna 16. heinäkuuta 2018.

Boltonin kertoman mukaan Niinistö oli kuvaillut Putinia taistelijaksi ja kehottanut Trumpia iskemään takaisin Putinin hyökätessä. Niinistö oli toistanut myös usein käyttämänsä vertauksen ”kasakasta, joka ottaa kaiken, mikä irti lähtee”.

Venäjän mediassa on referoitu myös näitä kirjaotteita Niinistön sanomisista, mutta mitään isompaa kohua ne eivät ole herättäneet.

RBK-lehden mukaan Kremlissä on kaiken kaikkiaan tyynnytelty Boltonin kirjan ympärillä olevaa kuohuntaa ja kehotettu olemaan yliarvioimatta sen todistusvoimaa.

Peskovin mukaan Kremlissä ”luetaan pikku hiljaa” kirjaa, mutta suhtaudutaan sen paljastuksiin niin, että Bolton ”on saattanut olla tai on saattanut olla olematta todistajana” joissakin kirjassa kerrotuissa episodeissa. Peskovin mukaan kirjan paljastuksiin on siksi syytä suhtautua tietyllä varauksella.

Boltonin kirjan on nimeltään The Room Where It Happened: A White House Memoir.