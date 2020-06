Ruotsin valtionepidemiologi Tegnell suuttui WHO:lle: ”Totaalinen datan väärintulkinta”

WHO:n Euroopan johtaja huomautti eilen, että 11 Euroopan maassa koronatartunnat ovat lähteneet merkittävään nousuun.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell syyttää Maailman terveysjärjestö WHO:ta datan väärintulkinnasta. WHO katsoo Ruotsin kuuluvan 11 Euroopan maan joukkoon, joissa koronavirustartunnat ovat lähteneet merkittävään kasvuun viime aikoina.

– Se on ikävä kyllä totaalinen datan väärintulkinta, Tegnell sanoi SVT:n Morgonstudion-ohjelman haastattelussa perjantaiaamuna.

WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge kertoi torstaina, että 30 Euroopan maassa koronavirustartunnat ovat lähteneet nousuun viimeisen kahden viikon aikana ja 11 maassa tartuntojen kasvu on ollut voimakasta.

Klugen mainitsemat voimakkaan kasvun maat ovat Ruotsin lisäksi Armenia, Albania, Moldova, Pohjois-Makedonia, Azerbaidzhan, Kazakstan, Bosnia-Hertsegovina, Kirgisia, Ukraina ja Kosovo. Ruotsi poikkeaa maista sijainniltaan ja taustoiltaan melkoisesti, sillä muut maat ovat joko entisiä Neuvostoliiton osatasavaltioita tai Balkanin alueen maita.

Ruotsin leimaaminen riskivaltioksi vakavaa

Tegnellin mukaan Ruotsin ja 10 muun maan tilanteet poikkeavat toisistaan.

– Tartuntamäärämme ovat kasvussa Ruotsissa, mutta se johtuu siitä, että testaamme valtavasti enemmän kuin aiemmin. On harmillista, että Ruotsi sekoitetaan tällaisten maiden kanssa, joilla ei ole ollut aiemmin ongelmia koronaviruksen kanssa. Ne maat ovat vasta epidemian alussa, Tegnell suomi.

Tegnellin mukaan WHO on tulkinnut dataa väärin, koska he eivät soittaneet ja kysyneet asiaa Ruotsista.

– Olisimme voineet antaa tarkemman kuvan terveydenhuoltomme tilanteesta, Tegnell vakuutti.

Hänen mukaansa Ruotsin leimaaminen riskivaltioksi on vakavaa.

– Se on ehdottomasti (vakavaa) erityisesti tällaisissa tilanteissa, kun käydään paljon keskusteluja siitä, mihin maihin voi matkustaa ja mihin ei. Siksi tällaiset lausunnot ovat kovin onnettomia, Tegnell lisäsi.