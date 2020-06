Näky Titanicin kapteenin huoneessa jäi mieleen – uutuusdokumentti sukeltaa Titanicille ensimmäistä kertaa 15 vuoteen

Tuoreessa dokumentissa nähdään 3 800 metrin syvyydessä sijaitsevan Titanicin nykykunto.

Paluu Titanicille (Back To The Titanic, 2020) -dokumentti seuraa kansainvälistä syvänmeren tutkimusmatkailijoiden ryhmää, joka kartoittaa maailman kuuluisimman laivan tämänhetkistä kuntoa.

Tiimillä on käytössään erityinen sukellusvene, ja heidän tarkoituksenaan on saada hylystä 4K-kuvamateriaalia, jollaista ei ole ennen nähty.

Tätä reissua varten teetetyn kameran avulla arvioidaan Atlantin valtameressä 3 800 metrin syvyydessä sijaitsevan hylyn rappeutumisvauhti. Kyseessä on ensimmäinen sukellus aikansa upeimman valtamerialuksen hylylle lähes 15 vuoteen.

Ryhmään kuuluvat muun muassa retkikunnan johtaja Rob McCallum, tutkimusmatkailija Victor Vescovo sekä Titanicin asiantuntija Parks Stephenson.

He painottavat, että nyt käydään kilpailua aikaa vastaan. On tärkeää saada lisätietoa Titanicista ennen kuin on liian myöhäistä.

Dokumentissa nähdään ensimmäinen sukellus Titanicille lähes 15 vuoteen.

Ensimmäisenä päivänä sää on kamala. Aallot ovat aivan liian isoja sukellusveneelle.

Seuraavana päivänä Victor Vescovo pääsee sukellusveneellä matkaan. Tämä on ensimmäinen soolosukellus Titanicille.

Olosuhteet Titanicin luona ovat vaikeat. Alus on epävakaa, koska se on ollut yli sata vuotta merenpohjassa. Liian lähelle ei saa mennä, ja jos tekee virheitä, seuraa katastrofi. Atlantin huono sää ja voimakkaat vedenalaiset virrat tekevät sukelluksesta hankalaa.

Titanicin hylystä paljastuu yllättäviä asioita.

Aluksi Victor ei meinaa löytää koko Titanicia. Kun loistoristeilijän hylky lopulta ilmestyy kuviin, katsojallekin tulee uskomaton fiilis. Siinä se nyt on: majesteettinen Titanic – tai se, mitä siitä nyt on enää jäljellä!

Monen tunnin vaarallisen sukelluksen jälkeen Victor palaa takaisin pinnalle.

– Tavallaan se oli vaikein sukellus, minkä olen tehnyt, esimerkiksi näkyvyyden vuoksi. Se oli sukeltamista tuntemattomaan.

Victorilla on nyt uutta informaatiota. Kuvien avulla pystytään tutkimaan, mitä viimeisen vuosikymmenen aikana hylylle on tapahtunut. Kuvat paljastavat yllättäviäkin asioita.

Ryhmä huomaa, että hylky heikkenee nopeasti. Osa on yllättävän hyvässä kunnossa, mutta jotkut osat ovat hävinneet mereen. He kiinnittävät erityisesti huomiota yhteen huonontuneeseen alueeseen, jossa sijaitsi muun muassa kapteeni Edward John Smithin huone. Näkymästä on kadonnut esimerkiksi ikoninen kapteenin kylpyamme.

Tiimi myös rakentaa hylystä tarkimman mallin tähän asti.

Titanic oli lähes 270 metriä pitkä.

Huhtikuussa 1912 neitsytmatkallaan uponneessa RMS Titanicissa matkusti myös Benjamin Guggenheim. Yksi laivan kuuluisimmista henkilöistä oli tienannut omaisuutensa kaivoksilla. Hänen on kerrottu pukeneen ykköset ylleen ja siemailleen brandyä ja poltelleen sikaria viimeisenä hetkenään.

Dokumentissa on mukana hänen jälkipolvensa edustaja Sinbad Rumney-Guggenheim. Seuraavalla sukelluksella Victor ja Parks Stephenson tarkastelevat, löytyykö Guggenheimin hytin osia. Sinbad katsoo näkymää tietokoneelta.

– Me kaikki haluamme muistaa ne kertomukset hänestä pukeutuneena parhaimpiinsa, siemailemassa brandyä ja lähteneen sankarillisesti. Mutta mitä näen täällä, on hyvin erilainen todellisuus, hän huokaa.

