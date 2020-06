Svenska Yle: Keväällä Euroopassa kuollut 200  000 ihmistä tavanomaista enemmän, kuolleisuuden kasvu keskittyy koronan runtelemille alueille

Lapsi kiitti lakanalla ja käsillään terveydenhoitohenkilökuntaa Barcelonassa huhtikuussa. Koko Eurooppa on kärsinyt pahoin koronaviruksesta.

Selvitys ei ota kantaa siihen, kuinka suurta osaa koronavirus selittää kuolleisuudessa.

Euroopassa on koronakevään aikana kuollut yli 200 000 ihmistä enemmän kuin normaalisti vastaavana ajankohtana, ilmenee Svenska Ylen selvityksestä. Kuolemat eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti, vaan joillakin alueilla kuolleisuus on noussut selvästi ja toisaalla kuolleisuus on pysynyt ennallaan tai vähentynyt.

Selvitys ei ota kantaa siihen, kuinka suurta osaa koronavirus selittää kuolleisuudessa. Kuolleisuus on kuitenkin kasvanut selvästi eli yli 25 prosenttia aiemmista vuosista pääosin niillä alueilla, joita koronavirus on koetellut Euroopassa rajusti.

Näihin lukeutuvat esimerkiksi lähes koko Britannia, Espanjan sisämaa-alueet ja Pohjois-Italia. Joillakin Pohjois-Italian alueilla kuolleisuus yli kaksinkertaistui. Myös Ruotsin keskiosissa kuolleisuus on kasvanut selvästi.

Suomessa kuolleisuus on kohonnut kevään aikana viidessä maakunnassa, joskin kaikissa tapauksissa alle 20 prosenttia. Näitä maakuntia ovat Etelä-Karjala, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme ja Uusimaa.

Myöskään Suomen lukuja ei voi selittää pelkästään koronaviruksella. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla kuolleisuus on kasvanut eniten, 19 prosenttia, mutta maakunnassa ei ole yhtäkään koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Svenska Ylen selvityksessä olivat 20 Euroopan maan alueelliset kuolleisuustilastot. Selvitys tehtiin yhdessä ruotsalaisen Newsworthyn kanssa.