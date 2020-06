Vastasyntyneillä kolmosilla todettiin koronavirustartunta – vanhempien testitulos negatiivinen: ”Meidän on selvitettävä teorioita”

Vastasyntyneillä todetut tartunnat ovat harvinaisia.

Meksikossa vastasyntyneillä kolmosilla on todettu koronavirustartunta, CNN uutisoi.

Kolmoset syntyivät ennenaikaisesti Meksikon keskiosassa sijaitsevassa San Luis Potosín osavaltiossa ja heidät testattiin koronaviruksen varalta 17. kesäkuuta. Testit otettiin osana osavaltion terveysmääräyksiä koskien ennenaikaisia syntymiä.

Kolme päivää myöhemmin testitulokset tulivat takaisin positiivisina.

– Valvomiemme kolmosten tila on vakaa. He kehittyvät positiivisesti. Yksi heistä on yhä antibioottikuurilla, mutta he voivat hyvin. Toivomme, että tämä jatkuu, jotta heidät ja heidän vanhemmat voivat olla jälleen yhdessä, osavaltion terveysministeri Monica Rangel sanoi.

Molempien vanhempien koronatestitulos oli negatiivinen.

Rangelin mukaan mahdollista kuitenkin on, että virus olisi tarttunut vauvoihin istukan kautta.

– Meidän täytyy tarkastella mahdollisuutta, että ehkä virus tarttui istukan kautta. Emme voi olla siitä varmoja. Meidän on selvitettävä niitä teorioita. Se on uusi virus. Vielä tästä aiheesta ei ole kansainvälistä kirjallisuutta, mutta tätä pitää tarkastella.

Maailmalla tiedetään muitakin tapauksia, joissa vastasyntyneillä on todettu koronavirustartunta. Tämä on kuitenkin harvinaista.

Esimerkiksi Venäjällä terveysviranomaiset kertoivat, että koronatartunnan saaneen naisen vastasyntyneellä vauvalla todettiin myös tartunta. Viranomaisten mukaan lapsella olisi ollut tartunta jo syntyessään.

Huhtikuun puolivälissä koronatartunta havaittiin vastasyntyneellä Perussa.

Lontoossa vastasyntyneellä vauvalla todettiin koronavirustartunta maaliskuussa. Myös lapsen äidillä oli koronatartunta. Tuolloin ei ollut varmaa tietoa siitä, oliko lapsi saanut tartunnan jo kohdussa vai synnytyksen aikana.