Kommentti: Karmeat gallupit paljastavat: Donald Trumpin lähdön Valkoisesta talosta voi estää vain yksi asia

Kaikki viittaa siihen, että Joe Biden voittaa marraskuun presidentinvaalit, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Donald Trump oli saanut varoituksen lentokoneessa matkalla Washington DC:stä Oklahomaan: hänen kampanjatilaisuudessaan ei olisikaan 60 000 ihmistä, niin kuin presidentti oli muutamaa päivää aikaisemmin julkisesti arvioinut.

Kun Trump saapui Tulsan BOK Centeriin, totuus paljastui hänelle. Presidentti näki tuhansia tyhjiä sinisiä penkkejä. Oli selvää, että 10 000 ihmisen raja olisi vaikea rikkoa.

Trump huusi vihaisena avustajilleen, New York Timesin lähteet kertovat.

Viime lauantain Tulsan-tilaisuuden piti olla Trumpin uudelleenvalintakampanjan näyttävä lähtölaukaus. Sen sijaan siitä tuli symboli istuvan presidentin laskevalle suosiolle.

Vaikka kampanjatilaisuuden tv-katsojamäärät olivat hyvät, kuvat tyhjistä penkeistä kumosivat ne symboliarvollaan ja dominoivat uutisvirtaa.

Kyse ei ole pelkästään symboleista. Kaikki kahden viime viikon aikana julkaistut gallupit osoittavat, että demokraattisen puolueen ehdokas Joe Biden johtaa Trumpia selvästi, kun vaaleihin on reilut neljä kuukautta.

Fox Newsin gallupissa Bidenin johto oli 12 prosenttiyksikköä. New York Timesin kyselyssä 13 prosenttiyksikköä. CNBC:n tiedustelussa 9 prosenttiyksikköä.

Tarkempi tutustuminen gallupeihin osoittaa, että Trumpin kannatus on sulanut monella kriittisellä rintamalla ja hänen uudelleenvalintansa on työn ja tuskan takana. Täysin ilman mahdollisuuksia hän ei kuitenkaan ole.

Naiset ja vanhukset hylkäsivät

USA:n vaalijärjestelmän takia koko maan kattavat gallupit eivät anna tilanteesta tarkkaa kuvaa. Bidenin kannalta kuitenkin näyttää hyvältä myös osavaltiotasolla.

Biden voi olla melko varma voitostaan 20 osavaltiossa, jotka tuovat hänelle yhteensä 232 valitsijamiestä. Trumpin tilanne on turvallinen 24 osavaltiossa, joissa on jaossa yhteensä 204 delegaattia.

Voittoon tarvitaan 270 delegaattia, joten kuusi vaa’ankieliosavaltiota ratkaisevat. Ne ovat Florida, Pennsylvania, Michigan, Pohjois-Carolina, Arizona ja Wisconsin.

New York Timesin torstaina julkaiseman kyselyn mukaan Biden johtaa vaa’ankieliosavaltioista jokaisessa. Pienimmillään hänen johtonsa on Floridassa (6 prosenttiyksikköä) ja Arizonassa (7), eikä Trumpille riittäisi edes näiden molempien osavaltioiden voittaminen. Hänen täytyisi lisäksi viedä myös Pohjois-Carolina (Bidenin johto 9 prosenttiyksikköä) ja Pennsylvania (10).

Vuoden 2016 vaaleissa Trump voitti kaikki nämä kuusi osavaltiota. Hän on menettänyt kannatustaan erityisesti naisten, vanhusten, valkoihoisten ja koulutettujen keskuudessa.

Kaksi teemaa hallitsee

Keskustelua Yhdysvalloissa hallitsee nyt ennen kaikkea kaksi teemaa: koronavirus ja rotukysymykset. Äänestäjät eivät luota Trumpiin kummassakaan asiassa.

Koronavirus on tappanut Yhdysvalloissa jo yli 120 000 ihmistä, eikä loppua epidemialle ole näköpiirissä. Trump on alusta asti vähätellyt virusta ja painottanut talouden nopeaa avaamista. Vaa’ankieliosavaltioiden äänestäjistä 55 prosenttia sanoo, että liittovaltion tulisi estää viruksen leviämistä talouden kustannuksellakin. Vain 35 prosentin mielestä talouden pitäisi olla etusijalla.

Joe Bidenin johto Trumpiin on lähes kaksinkertaistunut sitten George Floydin kuoleman, vaikka ehdokas on käytännössä pysytellyt kotonaan Delawaressa.

Trump on suhtautunut George Floydin kuolemasta alkaneisiin mielenosoituksiin korostamalla kurin ja järjestyksen tarvetta. Vaa’ankieliosavaltioiden äänestäjät ovat täysin eri linjoilla. Heistä 63 prosenttia sanoo tukevansa mieluummin presidenttiä, joka keskittyy protestien juurisyihin. Vain 31 kaipaa kovia otteita liian pitkälle menevien protestien käsittelemiseksi.

Yhdysvaltojen ilmapiiri on nyt erilainen kuin neljä vuotta sitten, ja Trump on jäänyt tässä keskustelussa vähemmistön puolelle. Hänen kovat kannanottonsa saattavat vahvistaa ydinkannattajajoukon tukea, mutta kannastaan epävarmoihin ne eivät tunnu tehoavan.

Bidenin johto Trumpiin on lähes kaksinkertaistunut sitten Floydin kuoleman, eikä tätä selitä Bidenin kampanjointi. Hän on käytännössä pysytellyt kotonaan Delawaressa. Virallinen syy tähän on koronavirustartunnan välttely, mutta Bidenin kampanja varmasti näkee, että juuri nyt on parasta antaa Trumpin syödä suosiotaan aivan itse.

Eri tilanne kuin viimeksi

Trumpin kannattajat muistuttavat mielellään, että gallupit ennustivat heidän suosikilleen tappiota myös neljä vuotta sitten. Hillary Clinton ei kuitenkaan koskaan johtanut yhtä selvästi kuin Biden nyt.

Neljä kuukautta ennen vaaleja mielipidetiedustelut näyttivät Clintonille noin neljän prosenttiyksikön johtoa ja vaalipäivänä hieman ohuempaa. Clinton voitti Trumpin lopulta kahdella prosenttiyksiköllä, mutta valitsijamiehissä Trump oli edellä.

Mikäli gallupit ovat nyt väärässä kaksi prosenttiyksikköä, se ei millään riitä Trumpin voittoon.

Polarisoivaa Donald Trumpia auttoi neljä vuotta sitten se, että Hillary Clintonia inhottiin vielä häntä enemmän.

Vielä neljä vuotta sitten Trump oli politiikassa uusi kasvo, mikä auttoi hänen kiriään. Nyt jokainen äänestäjä on ehtinyt muodostaa hänestä mielikuvan, eikä se ole positiivinen. Tasan 50 prosenttia kaikista äänestäjistä suhtautuu häneen erittäin negatiivisesti.

Trumpia auttoi neljä vuotta sitten se, että vaikka monet äänestäjät eivät pitäneet hänestä, elitistisenä pidettyä Clintonia inhottiin vielä enemmän. Suhtautuminen Bideniin ei ole yhtä jyrkkää. Häneen erittäin negatiivisesti suhtautuvia on vain 27 prosenttia.

Vaa’ankieliosavaltioiden äänestäjistä 55 prosenttia sanoi New York Timesin kyselyssä olevansa täysin varma siitä, ettei äänestä marraskuussa Trumpia. Se tekee hänen nousunsa voittoon erittäin vaikeaksi.

Yksi oljenkorsi

On kuitenkin olemassa yksi asia, joka voi vielä pelastaa Trumpin. Amerikkalaiset luottavat edelleen siihen, että hän on maan taloudelle parempi presidentti kuin Biden. Vaa’ankieliosavaltioiden äänestäjistä 56 prosenttia on tyytyväisiä Trumpin taloustoimiin.

Mikäli koronavirus saataisiin kuriin esimerkiksi odotettua nopeammin valmistuvan rokotteen avulla, keskustelu Yhdysvalloissa voisi kääntyä talouden toipumiseen. Trump osaa parhaimmillaan ohjata mielikuvia taitavasti, ja hän voisi ottaa kunnian pienistäkin elpymisen merkeistä.

Jo esivaalikausi osoitti, että Yhdysvaltojen politiikassa tuulet kääntyvät erittäin nopeasti. Bidenin mahdollisuuksia pidettiin jo lähes menetettyinä Nevadan vaalikokousten jälkeen, mutta vain kaksi viikkoa myöhemmin supertiistaina hän jyräsi voittoon ympäri maan.

Tällä hetkellä lähes kaikki merkit viittaavat kuitenkin siihen, että 3. marraskuuta amerikkalaiset äänestäjät hyvästelevät presidentti Trumpin.