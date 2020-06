Eiffel-torni avattiin 104 päivää kestäneen tauon jälkeen

Kyseessä oli pisin sulkujakso toisen maailmansodan jälkeen.

Ranskan pääkaupungin Pariisin ikonisen maamerkin, Eiffel-tornin, 104 päivää kestänyt sulkujakso päättyi torstaina. Torni suljettiin vierailijoilta koronaviruksen vuoksi maaliskuussa.

Tornia ei edelleenkään avattu kokonaan normaaliin käyttöön, vaan vierailijoiden määrää on BBC:n mukaan rajoitettu. Lisäksi jokaisen yli 11-vuotiaan on käytettävä kasvomaskia, eikä tornista ole auki kuin kaksi ensimmäistä kerrosta. Turistien on myös käytettävä portaita, sillä hissit ovat suljettuja 1. heinäkuuta asti.

Torstaina päättynyt sulkujakso on tornin historian toiseksi pisin. Kauemmin se on ollut suljettuna toisen maailmansodan aikana.

Ranskassa on Johns Hopkins -yliopiston tietojen mukaan lähes 198 000 ihmistä on saanut koronavirustartunnan. Yliopiston ja Worldometers-sivuston mukaan Ranskassa on yli 29 700 koronaviruksen liittyvää kuolemaa. 65 miljoonan asukkaan Ranskassa miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen liittyviä kuolemia on 455. Suomessa vastaava luku on Worldometers-sivuston mukaan 59.

Lähteenä myös AFP