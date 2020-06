Lukema on toiseksi suurin päivittäinen tartuntamäärä pandemian alkamisen jälkeen.

Etelä-Amerikan väkirikkaimmassa maassa Brasiliassa on viimeisen vuorokauden aikana vahvistettu 42 725 uutta koronavirustartuntaa. Lukema on toiseksi suurin yhden vuorokauden aikana raportoitu tartuntamäärä. Maan terveysviranomaisten mukaan 19. kesäkuuta kerrotussa ennätyksellisessä lähes 55 000 tartunnassa oli mukana myös aiempien vuorokausien tietoja.

Yhteensä Brasiliassa on nyt vahvistettu lähes 1,2 miljoonaa tartuntaa, mikä on koko maailmassa toiseksi eniten Yhdysvaltojen jälkeen. Yhdysvalloissa on tartuntoja lähes 2,4 miljoonaa.

Brasilian terveysviranomaisten mukaan koronaan liittyviä kuolemia on viimeisen vuorokauden aikana raportoitu 1 185 ja yhteensä maassa on 53 380 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan yli 212 miljoonan asukkaan maassa todelliset tartuntaluvut saattavat olla kuitenkin virallisesti ilmoitettuja lukemia suuremmat.

Osavaltiot suunnittelevat rajoitusten höllentämistä

Tartuntojen ja virukseen liittyvien kuolemantapausten nousevasta määrästä huolimatta monet Brasilian osavaltiot suunnittelevat rajoitusten höllentämistä. Monet asiantuntijat ovat varoittaneet höllentämisestä liian aikaisin.

– Brasilian tartuntakäyrä nousee yhä voimakkaasti. Olemme yhä keskellä ensimmäistä aaltoa, Sao Paulon yliopiston lääketieteen professori Domingos Alves sanoi.

Brasiliassa on miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen liittyviä kuolemia 253. Suomessa vastaava luku on Worldometer-sivuston mukaan 59.