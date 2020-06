"Toisin kuin presidentti, Biden ja demokraatit ovat sitoutuneet suojelemaan amerikkalaisten terveyttä."

Yhdysvalloissa demokraatit kertovat pitävänsä elokuisen puoluekokouksensa pääosin etänä koronavirusepidemian takia. Puolue nimeää kokouksessa Joe Bidenin virallisesti presidenttiehdokkaakseen. Käytännössä ex-varapresidentti Bidenin, 77, ehdokkuus marraskuun vaaleissa on ollut selvää jo pitkään.

Biden on sanonut osallistuvansa kokoukseen ja ottavansa ehdokkuuden vastaan paikan päällä Wisconsinin Milwaukeessa. Kokous pidetään 17.–20. elokuuta.

– Biden aikoo ottaa ehdokkuuden ylpeänä vastaan Milwaukeessa ja astua seuraavan askeleen matkalla, jonka päämääränä on tehdä Donald Trumpista yhden kauden presidentti, Bidenin kampanjapäällikkö Jen O'Malley Dillon sanoi lausunnossa.

Presidenttiehdokkaasta päättävien delegaattien on määrä äänestää puoluekokouksessa virtuaalisesti etänä. Uutiskanava CNN:n mukaan puolue on kehottanut delegaatteja olemaan matkustamatta paikalle.

Wisconsin on yksi osavaltioista, jotka demokraatit menettivät vuoden 2016 vaaleissa Trumpille. Revanssin tarpeen arvioidaan näkyvän puoluekokouspaikan valinnassa.

Biden etsii näkyvyyttä netissä

Trumpin toimia koronaviruskriisissä rankasti kritisoinut demokraattipuolue pyrkii kaikin keinoin erottumaan istuvan presidentin ja hänen lähipiirinsä toiminnasta. Trump aloitti suuret vaalitilaisuutensa viime viikonloppuna Oklahoman Tulsassa huolimatta siitä, että koronatartunnat ovat olleet nousussa Oklahomassa ja useissa muissa osavaltioissa.

– Toisin kuin presidentti, Joe Biden ja demokraatit ovat sitoutuneet suojelemaan amerikkalaisten terveyttä ja turvallisuutta, puolueen kansallisen komitean puheenjohtaja Tom Perez sanoi.

Suurista vaalitilaisuuksista pidättäytyvä Biden tiimeineen etsii nyt tapoja tavoittaa äänestäjiä verkon kautta. Bidenin näkyvyys on viime kuukausina ollut varsin vähäistä, sillä hän vetäytyi omaehtoiseen eristykseen kotiinsa Delawareen epidemian puhjettua maaliskuun puolivälissä.

Republikaanit siirtämässä kokouksensa Floridaan

Republikaanien puolestaan oli määrä kokoontua elokuun loppupuolella Pohjois-Carolinaan Charlotteen kokoukseen, jossa toista kautta havitteleva presidentti Donald Trump, 74, nimetään puolueen ehdokkaaksi.

Kokous on määrä pitää 24.–27. elokuuta. Erityisesti Trump vaikuttaa haluavan perinteisen, suuria ihmismassoja keräävän puoluekokouksen. Kun Pohjois-Carolinan demokraattikuvernööri Roy Cooper on epäröinyt suurtilaisuuden järjestämisluvan kanssa, on Trump sanonut siirtävänsä ehdokkuuden vastaanottoon liittyvät seremoniat Floridan Jacksonvilleen.

Muun muassa Charlotte Observer on kertonut republikaanien aikeesta aloittaa kokous Charlottessa, mutta suunnata yhden päivän jälkeen Jacksonvilleen.

Yhdysvalloissa on tähän mennessä todettu lähes 2,4 miljoonaa koronavirustartuntaa ja noin 122 000 virukseen liittyvää kuolemaa, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Väkilukuun suhteutettuna maassa on miljoonaa asukasta kohden kuollut koronaviruksen seurauksena 376 ihmistä. Suomessa vastaava suhdeluku on 59.

Lähteenä myös AFP