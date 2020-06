Yksi Yhdysvaltojen osavaltioista on muuttamassa nimeään – taustalla muistot orjuudesta

Rhode Islandin virallinen nimi saattaa muuttua.

Yhdysvaltain pinta-alaltaan pienin osavaltio Rhode Island on muuttamassa nimeään.

Maan itärannikolla sijaitsevan osavaltion virallinen nimi on Rhode Island and Providence Plantations. Osavaltion kuvernööri Gina Raimondo allekirjoitti maanantaina asetuksen, joka pudottaa nimen jälkiosan osavaltion verkkosivuilta ja virallisesta kirjeenvaihdosta. Näin ollen osavaltion asiakirjoissa käytetään jatkossa vain nimeä Rhode Island, joka on muutenkin yleisessä käytössä.

Monien amerikkalaisten mielikuvissa plantaasit (plantations) liittyvät läheisesti orjuuteen. Rhode Islandin siirtokunta syntyi neljän siirtokunnan yhteenliittymänä 1644. Siirtokunnista kaksi sijaitsi Aquidneckin saarella (tuolloin Rhode Island) ja kaksi mantereella. Jälkimmäisiä nimitettiin Providencen plantaaseiksi.

– Monet osavaltion asukkaista tuntevat tuskaa siitä, että orjuuteen niin läheisesti liitetty sana esiintyy osavaltion virallisessa nimessä, Raimondo kirjoitti CBS:n mukaan.

– Kaikkien Rhode Islandin asukkaiden tulisi olla huolissaan tämän mielikuvan joillekin aiheuttamasta tuskasta, ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme sen eteen, että kaikki yhteisömme voisivat tuntea ylpeyttä osavaltiostamme.

Osavaltion nimen muuttaminen vaatisi osavaltion perustuslain muuttamista. Äänestäjät saavat luultavasti päättää asiasta marraskuun vaaleissa.

Nimenmuutos oli esillä viimeksi 2010, mutta silloin 78 prosenttia äänestäjistä vastusti sitä. Nimen puolustajien mukaan sana ’plantaasi’ oli aikanaan synonyymi siirtokunnalle eikä viitannut erityisesti orjuuteen.

Rhode Islandin senaatin ainoa musta senaattori Harold Metts teki lakialoitteen nimenmuutoksen viemisestä kansanäänestykseen. Senaatti hyväksyi sen yksimielisesti.

– On kulunut vuosikymmen siitä, kun kansalaisilta kysyttiin tämä kysymys. Asenteet ovat saattaneet muuttua merkittävästi, jopa viime vuosien –tai viime viikkojen – aikana, Metts sanoi.

– Huolimatta siitä, mitä termi ’plantaasit’ tarkoittaa Rhode Islandin historian kontekstissa, se kantaa mukanaan hirvittävää konnotaatiota, kun otetaan huomioon kansakuntamme traaginen ja rasistinen historia.

Yhdysvalloissa on käyty viime viikot kiivasta keskustelua muun muassa rasistisina pidetyistä muistomerkeistä ja tuotemerkeistä.