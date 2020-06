Koronatilanne kärjistyy Yhdysvalloissa – tiistaina enemmän tartuntoja kuin kahteen kuukauteen

Korona on iskenyt kesäkuussa erityisen pahasti lännen ja etelän osavaltioihin.

Yhdysvalloissa todettiin yhden vuorokauden aikana eniten uusia covid-19-tapauksia kahteen kuukauteen ja neljänneksi eniten koko koronaepidemian aikana.

Tiistaina uusia tartuntoja todettiin 34 300. Edellisen kerran tätä enemmän päivittäisiä tartuntoja on todettu 23. huhtikuuta.

Erityisen paljon sairastapauksia on todettu läntisissä ja eteläisissä osavaltioissa. New Yorkissa, New Jerseyssä ja Connecticutissa on keskiviikkona määrätty tietyistä osavaltioista saapuvat karanteeniin, kertoo BBC.

– Olemme vieneet meidän väkemme, me kolme osavaltioita, läpi helvetin ja takaisin, ja viimeinen tarvitsemamme asia juuri nyt olisi altistaa asukkaamme toiselle kierrokselle, New Jerseyn kuvernööri Phil Murphy kommentoi.

Floridan kuuluisalla Miami Beachilla otetaan nyt koronatestejä.

Erityisen paljon uusia sairastapauksia on todettu Floridassa, Arizonassa, Texasissa ja Washingtonissa. Myös Kaliforniassa, Etelä-Carolinassa, Utahissa, Mississippissa ja Louisianassa tilanne on vakava.

Texasin kuvernööri Greg Abbott sanoi KBTX-televisiokanavalle, että texasilaisten on syytä pysyä kotona.

– Koska leviäminen on nyt niin hallitsematonta, ei ole mitään syytä mennä ulos kotoa. Mikäli sinun ei täydy mennä ulossa, turvallisinta on pysyä kotona, Abbott sanoi.

Anthony Fauci.

Maan johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci sanoi tiistaina, että meneillään on ”huolestuttava tartuntapiikki” monissa etelän ja lännen osavaltioissa.

– Muutama päivä sitten oli yli 30 000 uutta tartuntaa yhdessä päivässä. Se on mielestäni erittäin häiritsevää.

Hän kehottaa yhdysvaltalaisia noudattamaan eristäytymisohjeita huolellisesti.

Uusien tartuntatapausten määrä nousi Yhdysvalloissa voimakkaasti maaliskuusta huhtikuun alun 30 000:een päivittäiseen sairastuneeseen, minkä jälkeen luvut ovat pikkuhiljaa laskeneet 20 000:n päivittäisen tartunnan tasolle. Kesäkuun alussa sairastuneiden määrä lähti taas kohoamaan jyrkästi.

Epidemia on iskenyt maan eri kolkkiin eri tahdissa. Koillis-Yhdysvalloissa tilanne oli keväällä erittäin paha, mutta nyt uusia tautitapauksia todetaan vain kymmenen prosenttia siitä mitä huhtikuussa. Keskilännessä tilanne on myös parantunut keväältä. Etelässä ja lännessä sairastuneiden päivittäinen lukumäärä taas jatkaa kasvuaan.

Tilanne on New Yorkissa nyt paljon kevättä parempi, mutta kasvosuojaimet ovat arkipäivää.

Yhteensä covid-19-tautiin on Yhdysvalloissa sairastunut yli 2,3 miljoonaa ja kuollut yli 120 000 ihmistä. Molemmissa luvuissa maa pitää kansainvälisesti selvää kärkisijaa.

Maassa asuu 333 miljoonaa ihmistä. EU-alueella asukkaita on 446 miljoonaa ja Kiinassa ja Intiassa noin 1,4 miljardia. Suhteessa asukaslukuun muun muassa Bahrainissa, Chilessä ja Perussa on todettu Yhdysvaltoja enemmän koronatapauksia.