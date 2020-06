Trump veljineen yrittää estää suvun paljastuskirjan julkaisun – veljentytär kuvaa mummolaa painajaisten kotisijaksi täynnä vaarallisia ihmissuhteita

Donald Trumpin veljentytär Mary Trump on kirjoittanut kirjan suvustaan, jota hän kutsuu ”häiriintyneeksi”.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tahtoo kieltää veljentytärtään Marya julkaisemasta paljastuskirjaansa Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (vapaasti suomennettuna Liian paljon eikä koskaan tarpeeksi: Miten perheeni loi maailman vaarallisimman miehen). Donald Trumpin mukaan Mary Trump on allekirjoittanut salassapitosopimuksen, eikä hän sopimuksen vuoksi ”saa kirjoittaa kirjaa”.

Donald Trumpin nuorempi veli Robert on hakenut tilapäistä lähestymiskieltoa Mary Trumpille ja kustantamolle estääkseen julkaisun, kertoo New York Times. Julkaisemassaan tiedotteessa hän pitää kirjaa häpeällisenä yrityksenä sensationalisoida perhe taloudellisen edun nimissä.

Simon & Schuster -kustantamon on tarkoitus julkaista kirja 28. heinäkuuta. Vaalisesonki on kuumimmillaan, ja Trump nimetään mitä todennäköisimmin republikaanien viralliseksi presidenttiehdokkaaksi elokuun lopussa. Trumpin entisen turvallisuusneuvonantajan John Boltonin kohukirja julkaistiin tiistaina ja Melania Trumpista kertova kohukirja kesäkuun alussa. Vaaliuurnille käydään marraskuussa.

Ei ole salaisuus, että Mary Trump ei pidä setäänsä pätevänä presidenttinä. Kirjan markkinointimateriaaleissa Donald Trumpia pidetään miehenä, joka uhkaa maailman terveyttä, taloudellista turvallisuutta ja sosiaalista kehikkoa.

Mary Trump kannatti viime presidentinvaaleissa Hillary Clintonia.

Mary Trumpin kirjassa kerrotaan, että juuri Mary paljasti The New York Timesille osin luottamuksellisia sisäpiiritietoja setänsä raha-asioista ja väitetystä veronkierrosta. Kirjassa kerrotaan Business Insiderin mukaan myös, että Donald Trump ”kiusasi” vanhaa isäänsä 1990-luvulla, kun tämä sairasti Alzheimerin tautia.

Psykologi Mary Trump, 55, on Donald Trumpin vanhemman, vuonna 1981 kuolleen veljen Fred Trump Jr:n tytär. Veljentytär on tähän saakka pääosin pysytellyt pois julkisuudesta, paitsi riideltyään vuonna 1999 kuolleen isoisänsä Fred Trump Sr:n perinnönjaosta.

Salassapitosopimus solmittiin 2001 Fred Trump Sr:n perinnönjakokäräjöinnin jälkeen. Daily Beastin tietojen mukaan sopimus kieltää Mary Trumpia julkaisemasta mitään käräjöintiin tai hänen suhteeseensa Donaldiin, tätiinsä Maryanneen ja setäänsä Robertiin.

Kirja on kustantamon mukaan paljastava muotokuva Donald Trumpista ja tämän myrkyllisestä perheestä. Yksityiskohtia on kuvailtu karmiviksi ja härskeiksi.

Kirjan on määrä saapua kauppoihin heinäkuun lopussa.

”Lukemattomat kommentaattorit, nojatuolipsykologit ja journalistit ovat yrittäneet jäsentää Donald J. Trumpin kuolettavia virheitä. Mary L. Trumpilla on koulutus, näkemys ja intiimi perheyhteys, jotka tarvitaan paljastamaan, miksi Donald ja muu klaani ovat sellaisia kuin ovat”, kustantamo kertoo kirjasta.

Mary Trump työskentelee life coachina New Yorkissa mutta on koulutukseltaan kliinisen psykologian tohtori. Twitterissä hän on aiemmin kirjoittanut tukevansa Hillary Clintonia.

”Vain hän voi kertoa tämän kiinnostavan, hermostuttavan saagan, ei vain siksi, että hänellä on lähipiirin näkökulma vaan myös siksi, että hän on ainoa Trump, joka tahtoo kertoa totuuden maailman vaikutusvaltaisimmasta ja häiriintyneimmästä perheestä.”

Donald Trump syntyi New Yorkin Queensiin suuren perheen neljäntenä lapsena toisen maailmansodan jälkeen. Esikoinen Maryanne syntyi 1937, Fred Jr 1938, Elizabeth 1942, Donald 1946 ja Robert 1948.

Perheen isä Fred Sr (1905–1999) perusti äitinsä kanssa Elizabeth Trump & Son -kiinteistöyrityksen perintörahoilla sen jälkeen, kun Saksasta Yhdysvaltoihin muuttanut isä Frederick Trump kuoli espanjantautiin 1918. Donald Trumpin äiti Mary Anne (1912–2000) muutti Skotlannin Ulko-Hebrideiltä Yhdysvaltoihin palvelustytöksi 17-vuotiaana, tapasi juhlissa tulevan puolisonsa, avioitui ja jäi kotirouvaksi.

Donald Trumpilla on Valkoisen talon toimistossaan isänsä Fredin kuva.

Kiinteistöyritys nosti perheen elintasoa nopeasti. Donald Trump on sittemmin uudelleen nimennyt menestyksekkään yrityksen The Trump Organizationiksi, jonka johdossa Trump toimi, kunnes voitti presidentinvaalit syksyllä 2016.

Mary Trump vietti suuren osan lapsuuttaan isovanhempiensa kodissa Queensissa. Hän pitää paikkaa painajaisten kotisijana, joka oli täynnä traumoja ja vaarallisia ihmissuhteita. Erityisen omituisena ja haitallisena hän pitää isoisänsä Fred Sr:n suhdetta vanhimpiin poikiinsa Fred Jr:iin ja Donaldiin.

Fred Jr menehtyi alkoholismiin liittyviin komplikaatioihin vuonna 1981, jolloin Mary täytti 16. Donald Trump on julkisuudessa usein puhunut isoveljensä kuolemasta, jonka vuoksi hän ei käytä lainkaan alkoholia.

Absolutisti Donald Trump tunnetaan Coca Cola -mieltymyksestään.

Vuosituhannenvaihteen perintökäräjöinnin keskellä Mary antoi New York Daily Newsille haastattelun, jossa hän sanoi, että hänen setiensä ja tätiensä tulisi hävetä käytöstään. Perinnönjaossa Mary ja hänen veljensä Fred III olivat saamassa pienemmät siivut kuin muut lapsenlapset, ja Donald Trump irrotti sisaruksen perheen terveysvakuutuksesta. Maryn veljenpoika on kehitysvammainen ja tarvitsee kalliita hoitoja.

Kiista sovittiin lopulta oikeussalien ulkopuolella julkisuuden ulkopuolella, ja Mary allekirjoitti salassapitosopimuksen, johon Donald Trump nyt viittaa, kertoo Business Insider.