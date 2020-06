Viranomaisten mukaan Pekingin koronavirustilanne on saatu pääosin hallintaan – tartuntoja silti putkahtelee

Kiinan pääkaupungissa on todettu yli 250 uutta koronavirustartuntaa kesäkuun 11. päivän jälkeen.

Kiinassa Pekingin koronavirustilanne on saatu suurimmaksi osaksi hallintaan, viranomaiset tiedottivat keskiviikkona. Maan pääkaupungissa on todettu yli 250 uutta koronavirustartuntaa kesäkuun 11. päivän jälkeen.

Tartunnoista suurin osa on yhdistetty Xinfadin liha- ja vihannestoriin. Viranomaisten mukaan markkinoihin suoraan liittyvä epidemia on hallinnassa. Samaan aikaan tartuntaryppäitä on kuitenkin todettu kotitalouksissa ja työpaikoilla.

– Tilanteen ennaltaehkäisy ja valvonta on edelleen monimutkainen, emme voi herpaantua hetkeksikään, Pekingin viranomaisia edustava Xu Hejian kommentoi keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Viranomaisten mukaan kaupungissa todetuista 256 koronatartunnasta 253:lla on ollut yhteys Xinfadin toriin. Kolmen tartunnan osalta jäljitystyöt ovat yhä kesken.

Keskiviikkona Pekingissä todettiin seitsemän uutta tartuntaa. Päivittäisten tartuntojen määrä on ollut laskussa tällä viikolla.

Kiinassa on todettu kaikkiaan hieman yli 83 000 koronavirustartuntaa, kertoo Worldometer-tilastosivusto. Miljoonaa asukasta kohti tartuntoja on todettu 58. Suomessa vastaava luku on 59.