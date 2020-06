Mies poltteli parvekkeella Göteborgissa, kun paikalle sattui kaksi poliisia – seuraukset yllättivät poliisinkin

Asunnosta löytyi yllättäen 2,4 miljoonaa kruunua käteistä.

Ruotsissa kannabiksen haju johdatti kaksi poliisia yllättävän löydön jäljille Göteborgissa.

25-vuotias mies oli polttanut kannabista asuntonsa parvekkeella, kun ohitse sattui kulkemaan kaksi poliisia. Poliisit onnistuivat jäljittämään hajun asuntoon, josta he polttelijan lisäksi löysivät yllätyksekseen myös käteistä 2,4 miljoonaa kruunua (noin 228 000 euroa), kertoo Göteborgs Posten. Lehden mukaan takavarikko on yksi suurimpia, joita Göteborgin poliisi on koskaan tehnyt.

Muovipusseihin pakattujen seteleiden lisäksi asunnosta löytyi muutakin rahaa sekä vakuumikone.

Rahojen epäillään liittyvän huumerikoksiin. Tapauksen johdosta kahta veljestä uhkaa nyt tuomio törkeästä rahanpesusta. Poliisin mukaan miehillä ei ole aiempia tuomioita vakavista rikoksista eikä heillä tiedetä olevan yhteyksiä rikollisjengeihin.

Veljekset ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen ja väittävät, että asunnossa säilytetyt rahat eivät kuuluneet heille.