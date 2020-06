Taideteoksen entisöinnin karu tulos: Neitsyt Maria menetti enkelimäiset kasvonsa – ”Hutiloivia tunareita”

Neitsyt Maria ei ole enää entisensä.

Espanjassa puhuttaa jälleen yksi pahoin epäonnistunut historiallisen taideteoksen restaurointi.

Neitsyt Marian enkelimäiset kasvot muuttuivat tunnistamattomiksi, kun huonekaluentisöijä restauroi ja puhdisti perisynnittömän sikiämisen. Lopputulos oli jotain vähemmän enkelimäistä.

Kyseessä on espanjalaisen barokkitaiteilijan Bartolomé Esteban Murillon kuuluisan 1600-luvulta peräisin olevan maalauksen kopio. Murillo oli erikoistunut madonna ja lapsi -kuviin sekä perisynnitöntä sikiämistä kuvaaviin maalauksiin, joista tuli hänen suurimpia menestyksiään.

Taidekeräilijä maksoi omistamansa teoksen puhdistustyöstä huonekaluentisöijälle 1 200 euroa. Hän ei kuitenkaan ollut tyytyväinen uuden ilmeen saaneeseen lopputulokseen. Hän vaati entisöijää korjaamaan teoksen. Korjauksen jälkeen lopputulos oli – jos mahdollista – vieläkin pahempi.

Bartolome Murillon ”The immaculate Conception of Los venerables”. Taiteilija oli kuuluisa vastaavista perisynnitöntä sikiämistä kuvaavista teoksista. Tämä teos on Pradon museossa Madridissa.

Nyt huonekaluentisöijän ”puhdistaman” teoksen omistaja aikoo ottaa yhteyttä oikeaan ammattilaiseen ja toivoo, että teos saadaan vielä pelastettua.

Myös Galician kulttuuriperinnön konservointi- ja restaurointikoulun professori Fernando Carrera tekee selvän eron ammattilaisen ja tunarin välille.

– En usko että tätä tyyppiä – tai näitä ihmisiä – voi kutsua entisöijiksi.

– Ollaan rehellisiä: He ovat hutiloivia tunareita. He tuhoavat asioita, Carrera sanoo The Guardian -lehdelle.

Nyt Espanjassa pohditaankin tosissaan, pitäisikö taideteosten restaurointia säännellä.

– Paradoksaalisesti tämä tapaus osoittaa kuinka tärkeitä ammattimaiset restauroijat ovat. Meidän pitää panostaa kulttuuriperintöömme, mutta ennen kuin keskustelemme rahasta, on varmistettava, että tällaista työtä tekevät henkilöt ovat koulutettuja tehtäväänsä, Carrera sanoo.

Hän itse toimi ennen Espanjan taidekonservaattoreiden ammattijärjestön puheenjohtajana.

Epäonnistuneita entisöintejä on Espanjassa nähty ennenkin. Vuonna 2012 espanjalaisen Elías García Martínezin 1910 maalaama Jeesusta esittävä Ecce Homo –fresko päätyi otsikoihin ympäri maailmaa, kun hyvää tarkoittanut avulias mummo halusi säästää Borjan kaupungissa sijaitsevan kirkon aikaa ja varoja entisöimällä maalauksen itse.

Entisöinnin jälkeen kuvassa ei nähty enää Jeesusta. Sen sijaan joku näki siinä turvonneen siilin, toinen taas karvaisen apinan.

Ja on hieman vastaavia tapauksia muitakin. Espanjassa on ”entisöity” myös patsaita – ja lopputulos oli tämä: