John Bolton ehti toimia Trumpin oikeana kätenä 17 kuukautta – ex-neuvonantaja kertoo, miten totuus presidentistä valkeni pikku hiljaa

Trumpin entinen neuvonantaja John Bolton toivoo, että valta Valkoisessa talossa vaihtuu.

Paljastuskirjan ajastaan Donald Trumpin turvallisuusneuvonantajana kirjoittanut John Bolton tahtoi julkaista kirjansa The Room Where It Happened juuri vaalien alla.

– Ihmiset voivat lukea kirjan. He voivat silti äänestää Trumpia, mutta silloin he tietävät, ketä äänestävät, hän sanoi tiistai-iltana Suomen aikaa Washington Postin live-haastattelussa.

Haastattelussa hän kuvailee Trumpia lyhytpinnaiseksi omien etujen ajajaksi, joka ei tutustu faktoihin. Hänen mukaansa Trumpin maailmankuvaa on vaikea esimerkiksi venäläisten manipuloida, koska sellaista ei ole.

Boltonin mukaan Trump ei ole käyttänyt hallituksen voimaa omien taloudellisten etujensa tavoitteluun, mutta hän on ajanut voimakkaasti omaa etuaan voittaakseen vaalit syksyllä 2020.

Boltonin muutti mielensä Trumpista pikkuhiljaa. Hän tunsi presidentin lausunnot etukäteen, ja tahtoi saada muutoksen aikaan presidenttiä tukemalla.

– Ei se ole kuin lamppu, joka laitetaan päälle. Kyse oli monien keskustelujen ja kokousten kumuloitumisesta.

Boltonin kirjat saapuivat tiistaina kauppoihin.

Bolton toimi neuvonantajana 17 kuukautta, kunnes lähti viime syyskuussa. Omien sanojensa mukaan hän erosi, Trumpin mukaan erotettiin.

Yksi Trumpin tekemistä päätöksistä, joita Bolton arvosti, oli Iranin ydinasesopimuksesta vetäytyminen. Bolton ymmärsi myös Trumpin päätöksen jatkaa asekauppaa Saudi-Arabian kanssa viimevuotisesta Jamal Khashoggin murhasta huolimatta, vaikka hän pitikin linjausta rajuna.

Sen sijaan hänen mielestään Trumpilla oli monta käsittämätöntä suunnitelmaa, muun muassa Natosta irtaantuminen.

– Hän oli todella erittäin lähellä Natosta lähtemistä. En usko, että se oli show’ta, hän sanoo.

– Ratkaisu ei ole vetäytyminen. Valtameret eivät suojele Amerikkaa niin kuin ne tekivät kaksi-kolmesataa vuotta sitten. Nato on mielestäni historian menestyksekkäin poliittinen yhteistyö.

71-vuotias John Bolton on pitkän linjan republikaani, joka kuvailee itseään konservatiiviseksi republikaaniksi. Trumpia hän ei pidä konservatiivina.

Hän kertoo ottaneensa erimielisyytensä useaan otteeseen esille presidentin kanssa.

– Me ehdottomasti puhuimme siitä. Hän on erittäin hyvä teilaamaan kritiikin, jota hän ei halua kuulla.

Sen sijaan Bolton myöntää, että oli ”ehkä virhe”, että hän ei keskustellut presidentin kanssa, kun tämä oli hänen mielestään rikkomassa lakeja.

Vaikka miesten sukset ovat pahasti ristissä, Bolton ei suostunut todistamaan edustajainhuoneessa Trumpin vastaan osana virkasyytettä. Boltonin mukaan virkasyyte oli suuri strateginen virhe demokraateilta.

– Jos heidän päämääränsä oli saada hänet viralta, he tekivät sen täysin väärällä tavalla. Ajattelin, että heidän kanssaan kallionkielekkeeltä hyppääminen ei olisi ollut vain virhe. Kaikki muu, minkä tahdoin sanoa, olisi lisäksi hautautunut sen alle.

Bolton toivoo, että Trump ei voita syksyn vaaleja. Demokraattien Joe Bidenia hän ei aio myöskään äänestää. Huolenaiheeksi on kuitenkin noussut, suostuuko Trump jättämään Valkoisen talon, jos häntä ei valita presidentiksi.

– No, ehdottomasti toivon sitä, Bolton toteaa aiheesta.

– Trumpin hallinnossa mistään ei voi olla varma.