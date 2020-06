Jällivaaran katastrofaalisen koronatilanteen epäillään sittenkin saaneen alkunsa kaupungilla – on oltu ”rai-rai”, kuvailee tartuntatautilääkäri

Pohjois-Ruotsin Jällivaarassa kaivosyhtiötä on aiemmin pidetty viruslinkona. Nyt tartuntatautilääkäri nostaa syyttävän sormen kaivosyrityksen edestä.

Kaivosjätti LKAB ja Jällivaaran alueen tartuntatautilääkäri Anders Nystedt ovat keskustelleet Jällivaaran katastrofaalisesta koronatilanteesta ja tulleet yhdessä lopputulokseen, että suurin osa sairastuneista on saanut kaivoksen ulkopuolella.

LKAB palkkasi toukokuussa 800 ulkopuolista työntekijää suurelle kaivokselleen, mikä on vilkastanut tunnelmaa alueella.

– Olen kuullut monilta yksityishenkilöiltä, että ulkona kaupungilla on oltu huonossa järjestyksessä. Ravintoloissa ja hotellibaareissa on ollut paljon rai-raita, Nystedt kommentoi tilannetta Svenska Dagbladetissa.

Jällivaaran kunnassa on 17 000 asukasta ja kaupunkialueella 11 000 asukasta. Koronaan sairastuneiden määrä on noussut Jällivaarassa radikaalisti viime viikolla. Ennen toukokuun puoliväliä pohjoisessa kunnassa ei ole ollut käytännössä lainkaan koronatapauksia.

– Aloimme nähdä vakavasti sairastuneita teho-osastolla kesäkuun alussa. Se sopii hyvin siihen, miten sitä ensin sairastuu, sitten on hieman sairas ja lopulta vakavasti sairas, Nystedt kertoi Expressenille.

– Jällivaara on niin erityisen pieni, että kun 800 uutta ihmistä tulee, tulee kahvioissa, ravintoloissa ja kaupoissa ahdasta.

Vielä viime viikolla Nystedt kommentoi SVT:lle, että ”ei ole epäilystäkään siitä”, että tilanne on saanut alkunsa kaivoksella.

Yhteensä sairastuneita on tällä 128, mikä tekee 73 sairastunutta kymmentätuhatta ihmistä kohden ja Jällivaarasta suhteellisesti Ruotsin toisiksi sairastuneimman kunnan.

Syyttävä sormi kääntyi kunnan johdossa nopeasti LKAB:hen ja sen ahtaisiin tunneleihin päin. Yhtiön mukaan ”selvää yhteyttä” ei kuitenkaan ole.

– Emme ole saaneet asiasta mitään tietoa tai merkkejä. Meillä oli huoltotoimenpiteiden aikana töissä 800 ulkopuolista työntekijää, joista ainoastaan 10 prosenttia tuli kaivokselle Norrbottenin ulkopuolelta, viestintäpäällikkö kommentoi Aftonbladetille.

Tehohoidossa on kuitenkin erityisen paljon kaivostyöntekijöitä. LKAB on sulkenut epidemian vuoksi yhden kaivoksistaan.

Nystedt kiitteli tapaamisen jälkeen SVT:lle yhtiön toimintatapoja.

– Ei ole paljoa, mistä valittaa. Minun on vaikea olla heitä kohtaan kriittisiä. Jos menettelyohjeita olisi seurattu pilkulleen, tätä ei olisi koskaan tapahtunut, hän sanoi.

– On ollut erillisiä pukeutumistiloja, suihkuja ja työajat on järjestetty siten, että he eivät ole tavanneet paljoa.

LKAB on valtionyhtiö, joka louhii rautamalmia Pohjois-Ruotsin esiintymistä.

Pienessä Jällivaarassa koronatilanne on ylikuormittanut terveydenhuoltoa vakavasti. Norrbottenin alueen valmiustasoa on nostettu.

– Me kehotamme suureen varovaisuuteen. Kaikkien on otettava vastuuta ja autettava rajoittamaan tartuntojen leviämistä. Olemme hätätilanteessa, kunnan tiedotteessa kerrotaan.

Norrbottenin hoitajia edustavan liiton osastopuheenjohtaja Camilla Eriksson Sundbergin mukaan tilanne on ollut ”kaoottinen”.

– Olen saanut kuulla, että sairaanhoitajat itkevät töissä ja kun pääsevät kotiin – ollaan niin väsyneitä ja loppu.

Jällivaaran sairaalassa ylilääkärinä työskentelevä Ola Wulf kertoi SVT:n haastattelussa, että hoitopaikat loppuivat viime viikolla kesken.

– Oli paljon. Meillä ei ollut tilaa kaikille. Mutta selviydyimme siitä kuitenkin, Wulf kuvailee viime viikon loppua.

Jällivaaran tilanteen kehittymistä seurataan Suomen Lapin sairaaloissa tarkkaan.