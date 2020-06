Tällainen on tautitilanne maissa, joihin Suomesta todennäköisesti saa matkustaa heinäkuussa

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomesta pääsee 13.7. Italiaan, Itävaltaan, Kreikkaan, Lichtensteiniin, Saksaan, Sloveniaan, Slovakiaan, Sveitsiin, Unkariin, Kroatiaan, Kyprokselle ja Irlantiin.

Heinäkuun 13. päivä Suomesta saa luvalla lähteä lomailemaan koko joukkoon uusia maita. Vielä ei ole kuitenkaan satavarmaa, mihin todella pääsee, vaan tilanne riippuu epidemian kehityksestä missäkin maassa. Hallitus lupasi tiedottaa lopullisesta listasta heinäkuun 10. päivään menneessä.

Ratkaiseva kriteeri on, että maassa on kahden viikon aikana todettu korkeintaan kahdeksan uutta koronatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Suomessa luku on tällä hetkellä 3,2.

Hallituksen mukaan tällä hetkellä se tarkoittaisi, että Suomesta pääsisi Italiaan, Itävaltaan, Kreikkaan, Lichtensteiniin, Saksaan, Sloveniaan, Slovakiaan, Sveitsiin, Unkariin, Kroatiaan, Kyprokselle ja Irlantiin.

Listan maista suurimmassa osassa on todettu viikon aikana alle 200 uutta koronatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Italiassa ja Saksassa, jotka ovat väkiluvuiltaan selvästi suurimmat. Italiassa tapauksia on viikon aikana todettu 2/100 000 asukasta ja Saksassa 6/100 000 asukasta.

Jo aiemmin matkustaminen on sallittu Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan.

Näistä maista palatessa ei tarvitse jäädä karanteeniin.

Ruotsin-vastainen raja pysyy yhä visusti suljettuna. Maassa on tällä hetkellä 188,8 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden eli lähes 15 kertaa hallituksen määrittämää kriteeriä enemmän tapauksia.

Koronatilanne on hiipunut suuressa osassa Eurooppaa kesän tullessa. Saksassa on kuitenkin paraikaa voimakas paikallinen epidemia Gütersloh’n kaupungissa Nordrhein-Westfalen osavaltiossa maan länsiosassa. Teurastamolta lähtönsä saanut epidemia on johtanut rajoitusten uuteen tiukentumiseen. Yli 1 500 teurastamotyöntekijällä on todettu koronatartunta lähipäivien aikana.

Gütersloh’n koulut ja päiväkodit on suljettu kuten viikon ajaksi myös ravintolat, baarit ja kuntosalit. Yli kahden hengen tapaamiset on kielletty kesäkuun loppuun saakka. Osavaltion pääministeri pitää mahdollisena, että rajoituksia täytyy ulottaa vielä laajemmalle alueelle.