Ruotsalaisprofessori tyrmää maansa koronalinjan ja kehuu Suomea – ”Ruotsi on sokea ja kuuro”

Ruotsissa on maanantaihin mennessä raportoitu 5 122 koronakuolemaa ja 58 932 tartuntaa.

”Suomi on aikuisten Ruotsi”, vertaa professori maiden välistä eroa koronastrategiassa.

Ruotsin väestömäärään suhteutettujen koronakuolemien monikertainen määrä muihin pohjoismaihin verrattuna herättää yhä kovenevaa arvostelua maan rajojen sisällä.

Uppsalan yliopiston tartuntatautien professori Björn Olsen tyrmäsi tiistaina Expressen-lehdessä Ruotsin entisen valtionepidemiologin Johan Giesecken näkemyksen, jonka mukaan muut Pohjoismaat ottavat Ruotsin ennen pitkää kiinni koronakuolemien määrässä.

– Se on täysin mahdotonta. Naapurimaissa todetaan yksittäisiä tapauksia, mutta Suomi, Norja ja Tanska eivät koskaan nouse koronakuolemien määrässä samalla tasolle kuin me, Olsen totesi Expressille.

Arvostelun kohteeksi joutunut Giesecke on tukenut seuraajansa valtionepidemiologi Anders Tegnellin linjaa, joka perustuu niin sanottuun laumasuojaan. Siinä viruksen annetaan levitä väestössä suhteellisen vapaasti toiveena, että mahdollisimman moni saisi virukseen immuniteetin.

Muissa Pohjoismaissa on valittu strategia, jossa koronaviruksen leviämistä on pyritty ajoittain tiukoillakin rajoituksilla estämään. Strategioiden ero näkyy Olsenin mukaan siinä, Ruotsissa eletään yhä viruksen ensimmäistä aaltoa. Muissa Pohjoismaissa puolestaan odotetaan mahdollista toista aaltoa, jonka tuleminen on epävarmaa.

Olsen pitää Ruotsin linjaa epäonnistuneena, koska väestön kokoon suhteutettujen koronakuolemien määrä on maassa moninkertainen naapurimaihin verrattuna. Virallinen Ruotsi on Olsenin mukaan ”sokea ja kuuro koronatilanneanalyyseissään” ja eikä suostu tunnustamaan, että esimerkiksi Suomi on onnistunut koronastrategiassaan paremmin ja reagoinut kriisiin kypsemmin.

– Suomi on aikuisten Ruotsi, Olsen tiivisti.

Ruotsissa on maanantaihin mennessä raportoitu 5 122 koronakuolemaa ja 58 932 tartuntaa. Suomessa vastaavat luvut ovat 327 koronakuolemaa ja 7 144 vahvistettua tartuntaa.