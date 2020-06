Saudi-Arabian johtama liittouma kertoo torjuneensa Jemenin huthikapinallisten ohjusiskun Riadiin

Liittouma kertoo tuhonneensa useita droneja ja kolme ballistista ohjusta.

Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo tuhonneensa tiistaiaamuna Jemenin huthikapinallisten laukaisemia ohjuksia sekä kapinallisten lähettämiä miehittämättömiä ilma-aluksia eli droneja.

Liittouman mukaan yksi ohjuksista oli laukaistu kohti Saudi-Arabian pääkaupunkia Riadia.

– Liittouma tuhosi ballistisen ohjuksen, jonka huthikapinalliset olivat laukaisseet kohti Riadia, liittouman tiedottaja Turki al-Maliki sanoi.

Liittouma kertoo tuhonneensa yhteensä kahdeksan dronea ja kolme ballistista ohjusta, jotka oli suunnattu siviilikohteisiin Saudi-Arabiassa.

Jemenissä on sodittu vuodesta 2014, jolloin huthikapinalliset valtasivat muun muassa Jemenin pääkaupunki Sanaan. Kriisi syveni, kun Jemenin kansainvälisesti tunnustettua hallitusta tukeva Saudi-Arabian johtama liittouma liittyi mukaan taisteluihin.

Saudi-Arabiaan on suunnattu useita ohjus- tai droneiskuja viimeisen vuoden aikana. Yksi iskuista kohdistui Saudi-Arabian valtion öljy-yhtiön Aramcon tuotantolaitokseen, aiheuttaen väliaikaisen tuotantokatkoksen laitoksella. Huthikapinalliset ottivat tuolloin vastuun hyökkäyksestä, mutta Yhdysvallat on syyttänyt siitä Irania, joka on huthikapinallisten merkittävin tukija.

YK on arvioinut, että taisteluissa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä, joista suuri osa on siviilejä. YK on kutsunut konfliktia maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi.