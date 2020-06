Bloggaaja Henna Mikkilä kertoo, mihin Tallinnassa kannattaa suunnata nyt, kun siellä on poikkeuksellisen vähän turisteja.

Kesälomareissut Tallinnaan ovat pitkän koronakevään jälkeen jälleen mahdollisia, sillä Suomi luopui reilu viikko sitten Viron sisärajavalvonnasta ja karanteenisuosituksesta.

Tästä huolimatta Tallinnan kaduilla on hiljaista Suomen juhannuksen jälkeisenä maanantai-iltana. Keskustassa Lokaal Saloon -ravintolassa työskentelevä Anastasia Kurkula kertoo ravintolan alentaneen hintojaan vähäisten asiakasmäärien takia.

– Nyt puolentoista litran olut tai lonkero maksaa 3,5 euroa.

Anastasia Kurkulan mukaan Lokaal Saloon -ravintola ehti olla kevään aikana kiinni puolitoista kuukautta

Lokaal Saloon ei ole ainoa keskustan ravintoloista, joka on alentanut hintojaan koronan takia. Useamman vanhassakaupungissa sijaitsevan ravintolan eteen on pystytetty kyltti, jossa kerrotaan kaikkien juomien olevan alennuksessa.

Tällainen kyltti on myös Tule Estonia -ravintolan edessä. Siellä työskentelevän Vitaly Chervyakovin mukaan Tule Estonia on yksi kaupungin harvoista ravintoloista, joka on pysynyt auki koko kevään.

– Asiakkaita on ollut todella vähän.

Nyt ravintola on alkanut nostaa hintojaan, mutta ne eivät edelleenkään vastaa viime kesän hintoja.

– Tallinnasta puuttuu tänä kesänä paljon turisteja, kun Euroopasta ei tule samoissa määrin ihmisiä. Niinpä vanhankaupungin terassien hinnat ovat pudonneet normaaleista hinnoista selkeästi ja tilaa on vähän paremmin, Facebookin Tallinnatärpit-ryhmän perustaja Henna Mikkilä kertoo.

Mikkilä pitää Sooloilua-nimistä blogia, joka on hänen oma matkaoppaansa Tallinnaan. Hänen mukaansa Tallinnassa parasta on kaupungin monipuolisuus.

– Monen asian kombinaatio tekee Tallinnasta viehättävän. Se on rantalomakohde jos niin haluaa. Samalla sen on eurooppalainen kulttuurikaupunki, jossa on kaikenlaista trendikästä, uutta ja kiinnostavaa. Sinne voi tehdä halvan ja nopean matkan ainakin Etelä-Suomesta.

Euroopasta ei tule tänä kesänä yhtä paljon turisteja Tallinnaan.

– Voit mennä bussilla hiekkarannalle ja tulla sitten takaisin keskustaan terassille, hän kuvailee.

Mikkilä kokosi Ilta-Sanomien pyynnöstä muutamia tärppejä tänä kesänä Tallinnaan matkaavalle turistille.

Terassille Noblessneriin tai vanhaankaupunkiin

Mikkilän mukaan Tallinnan tämän hetken trendikkäimmät terassit löytyvät Noblessnerin alueelta.

– Noblessner on uusi alue, jonne on tullut valtava määrä taloja, mutta myös ravintoloita ja baareja. Rannan terassit ovat tällä hetkellä todella suosittuja, hän kertoo ja jatkaa:

– Ehkä jopa siinä määrin, että sieltä ei välttämättä saa pöytää. Siellä voi jopa olla kilpajuoksua pöytiin. Se on niin suosittu.

Vanhankaupungin terassien hinnat ovat pudonneet normaaleista hinnoista turistien vähäisyyden vuoksi.

Hän kertoo, että ainakin KaiF-niminen cocktailbaari on kyseisellä alueella suuri hitti. Samoin ravintolat Lore Bistro ja Kampai ovat suosittuja.

– Pienen Suhkringel-nimisen leipomon leivonnaiset ovat myös ihania. Leipomon nimi tarkoittaa sokerienkeliä, Mikkilä kertoo.

Noblessnerin lisäksi myös vanhaankaupunkiin suuntaaminen saattaa olla hyvä idea, jos haluaa nauttia alueen alennuksista. Mikkilän mukaan Tallinnan Raatihuoneentorin lisäksi myös esimerkiksi Pikk-kadun terasseilla kannattaa vierailla.

Vanhankaupungin baarit ovat turistien suosikkipaikkoja.

– Niin kiva ja keskeinen kuin se Raatihuoneentori onkin, niin kyseinen katu kannattaa vilkaista. Siellä on vähän pienempiä ja persoonallisempia terasseja.

Rannalle tai puistoon

Viihtyisien terassien lisäksi Tallinnasta löytyy lukuisia uimarantoja ja puistoja, joissa viettää aikaa.

– Monille tulee rantalomakohteesta mieleen Pärnu, mutta myös Tallinnassa on monia kilometrejä pitkiä uimarantoja, Mikkilä kertoo.

Hän vinkkaa esimerkiksi Piritan uimarannan olevan viihtyisä.

Jos rannat eivät houkuttele, päivästä voi nauttia myös puistoissa.

– Kadriorgin puisto on ihana kesäkeidas. Siellä on todella viehättävää, Mikkilä sanoo.

Hänen mukaansa puisto sopii hyvin lapsiperheille, sillä siellä on pieni tivoli ja lasten museo, jonka ulkopuolella on leikkipuisto.

– Lisäksi siellä on vanha palatsi ja puutarha. Puiston vieressä on ravintoloita ja kahviloita.

Hellettä pakoon

Jos taas haluaa paeta hiostavaa kesähellettä sisätiloihin, Mikkilä suosittelee suuntaamaan Proto-nimiseen keksintötehtaaseen.

– Kyseisessä sisähuvipuistossa vanhat keksinnöt, kuten rautatiet, ensimmäiset autot ja kuumailmapallot, heräävät henkiin virtuaalitodellisuuden avulla.

Tallinnassa on monia sisätiloissa olevia nähtävyyksiä, joihin paeta hellettä.

– Toki jos haluaa viettää helteistä päivää ulkona, Proto ei ole paras, mutta jos haluaa paeta kuumuutta, se on hyvin kiva kohde.

Mikkilä kertoo vierailleensa keksintötehtaalla sekä puolisonsa että parikymppisen lapsensa kanssa.

– Tykkäsimme kaikki siitä todella paljon.

Toinen hellettä pakenevalle turistille sopiva kohde on Patarein vankila, jossa järjestetään Kommunismi on vankila -näyttely.

– Näyttely ei tule olemaan siellä ikuisesti, joten se on ainakin yksi sellainen kohde, jota nostaisin esille nyt.