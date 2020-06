Koronavapaaksi julistautuneessa Uudessa-Seelannissa jo 9 uutta tartuntaa – Etelä-Korea rimpuilee toisen aallon kourissa

Kaikki uudet tartunnat ovat löytyneet Uuteen-Seelantiin palanneilta matkustajilta.

Uudessa-Seelannissa on todettu jo yhdeksän aktiivista koronavirustartuntaa. Kaikki tartunnat on todettu maahan palaavilla kansalaisilla, The Guardian kertoo.

Maa aikoo ryhtyä tiukempiin toimiin rajalla, kun yhä useammat ulkomaille jääneet kansalaiset pyrkivät kotiin. Hallituksen määräyksen myötä kaikkien Uuteen-Seelantiin tulevien on suostuttava 14 päiväksi karanteeniin. Karanteenin päättymisen ehtona on negatiivinen koronavirustestin tulos.

Uusi-Seelanti ehti 8. kesäkuuta julistautua koronaviruksesta vapaaksi, kun viimeinenkin vahvistetusti tartunnan saanut toipui viruksen aiheuttamasta taudista. Ennen tätä Uusi-Seelanti oli ehtinyt jo iloita siitä, että edellinen vahvistettu tartunta oli todettu 22. toukokuuta.

Koronavapaata aikaa ei kuitenkaan kestänyt kuin reilu viikko. 16. kesäkuuta kahdella Britanniasta Uuteen-Seelantiin matkustaneella naisella todettiin koronavirustartunta. He olivat matkustaneet tavatakseen kuolemaa tekevän lähisukulaisensa Wellingtonissa.

Myötätuntoiset viranomaiset päästivät naiset pois karanteenista ilman, että heiltä otettiin koronavirustestiä. Virhe on herättänyt runsaasti suuttumusta. Hallitus määräsi tämän jälkeen armeijan vastaamaan matkustajien karanteenista.

Uusi-Seelanti ei ole kuitenkaan ainoa koronavirusepidemian hallintaan saanut maa, joka kamppailee nyt uusien tartuntojen kanssa.

Australiassa etenkin Victorian osavaltiossa uusien tartuntojen määrä on ollut jälleen kasvussa ja osavaltio on tiukentanut rajoituksia, Australian yleisradioyhtiö ABC uutisoi. Nyt esimerkiksi kotiin ei saa kutsua enempää kuin viisi vierasta, kun aiemmin rajana oli 20 vierasta. Lisäksi ravintoloiden ja elokuvateatterien rajoituksista joudutaan vielä pitämään kiinni.

Victorian pääministerin Daniel Andrewsin mukaan tartuntojen takana ovat suuret perhetapaamiset ja se, etteivät kaikki tartunnan saaneet ole noudattaneet ohjetta pysyä karanteenissa.

Etelä-Koreassa puolestaan viranomaiset ovat kertoneet maan olevan toisen korona-aallon kourissa. Viruksen uskotaan levinneen pitkälti Soulin yökerhoissa ja baareissa, Reuters kertoo.

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut maailmalla kiihtyvästä pandemiasta. Järjestön pääjohtajan Tedros Adhanom Ghebreyesus mukaan sunnuntaina todettiin eniten uusia tartuntoja päivässä sitten pandemian alkamisen alkuvuonna. Sunnuntaina kirjattiin tilastoihin 183 000 uutta tartuntaa.

Maanantaina tartuntojen määrä ylitti yhdeksän miljoonan rajapyykin.

Reutersin laskujen mukaan tammikuun alussa alkanut pandemia ohitti 4,5 miljoonaan tartunnan rajapyykin toukokuun puolivälissä. Näin ollen kesti vain viisi viikkoa, kunnes tuo luku oli kaksinkertaistunut.

Pandemian painopiste on yhä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Eniten tartuntoja on todettu Yhdysvalloissa, joissa on vahvistettu 2,2 miljoonaa koronatapausta. Toiseksi eniten tartuntoja on todettu Brasiliassa.