Koronapandemia oli pelastus yhdelle syrjäiselle lentokentälle – vielä talvella kaikki työntekijät olivat irtisanomisuhan alla, sitten kaikki muuttui

Teruelin lentokentällä on yli 100 konetta säilytyksessä viruspandemian takia.

Ilmailuala on yksi pahimmista taloudellisista kärsijöistä koronakriisissä. Teruelin lentokentällä Espanjassa toiminta on kuitenkin vilkastunut, toisin kuin monella muulla lentokentällä. Syynä on se, että Teruelin lentokentän asiakkaana eivät ole ihmiset vaan lentoyhtiöt.

Vielä ennen koronakriisiä lentokentän 150 työntekijää olivat irtisanomisuhan alla. Nyt kaikki työskentelevät kokopäiväisesti, Weltspiegel kertoo.

– Tällä hetkellä tapahtuu paljon. Lentokoneiden määrä on kasvanut 50 prosentilla huhtikuusta lähtien. Kun globaali lentoliikenne pysähtyi maaliskuussa, me olemme pystyneet tukemaan Euroopan lentoyhtiöitä palveluillamme, sanoi lentokentän johtaja Alejandro Ibrahim Perera.

Lentokentällä toimiva ranskalaisyritys Tarmac Aerosave tarjoaa lentoyhtiöille lentokoneiden säilytystä, ylläpitoa ja kierrätystä. Yrityksellä on kaksi vastaavanlaista paikkaa Etelä-Ranskassa, joissa on tällä hetkellä useita Air Francen koronakriisin takia käyttämättömiä koneita säilytyksessä, CNN kertoo. Yhtiö avasi hiljattain myös lentokoneiden säilytyspaikan lähelle Pariisia.

Teruelin lentokentälle mahtuu 115 konetta ja 20 moottoria säilytettäväksi.

Air France lennätti kuitenkin myös kourallisen A380-koneita Terueliin ennen kuin yhtiö ilmoitti, että koneiden liikennöinti loppuu jo ennen vuotta 2022. Air Francen koneiden lisäksi Teruelissa on myös muun muassa Lufthansan kolme A380-konetta, minkä lisäksi saksalaisyhtiö lennättää sinne koko A340-600-laivueensa. Jälkimmäisten koneiden uskotaan palaavan liikenteeseen vasta vuoden tai puolentoista vuoden kuluttua, jos silloinkaan.

Teruelin lentokentän johtajan Alejando Ibrahim Pereran mukaan koronakriisi on vilkastuttanut kentään toimintaan.

Tarmac Aerosaven Teruelin toiminnasta vastaava Pedro Sáez kertoi CNN:lle viime viikolla, että ennen pandemia Teruelissa oli säilytyksessä 66 konetta. 17. kesäkuuta koneita oli 109. Tarmac Aerosaven sivuilla kerrotaan, että Teruelissa voidaan säilyttää 115 lentokonetta ja 20 moottoria.

Teruel sijaitsee Aragonian itsehallintoalueella Espanjassa. Alue tunnetaan kovasta, kuivasta ilmastosta: lämpötilaerot voivat päivittäin olla suuria ja aurinko paahtaa usein pilvettömältä taivaalta.

– Nämä piirteet ovat hyvä lentokoneiden säilyttämiselle, koska koneisiin vaikuttavat negatiivisesti kosteus ja typpi, Perera kertoi El Independientelle.

Lentoyhtiöt ovat joutuneet pitämään koneitaan maassa.

Teruelin syrjäisen ja vuoristoisen sijainnin takia sekä pienen asukasmäärän takia se on suhteellisen eristyksissä muusta Espanjasta. Kaupungissa asuu vain 35 675 ihmistä, vaikka se onkin Teruelin maakunnan pääkaupunki.

Kenties tämän takia alueen poliittinen organisaatio, jonka ensimmäinen kansanedustaja valittiin Espanjan parlamenttiin viime vuonna, valitsi nimekseen Teruel Existe (suom. Teruel on olemassa). Teruelin kinkku on kuitenkin suhteellisen tunnettua.

Lentokenttä rakennettiin Teruelin harvaan asutulle maaseudulle vuonna 2013. Monet lähialueella asuvista saavat elantonsa lentokentän kautta.

– Lentokenttä on tärkeä työllistäjä ja toivomme, että kylämme jatkaa kasvamistaan sen myötä eikä kutistu, Cellan kylän pormestari Juan Sánchez kertoo.

Koronaviruspandemia syöksi ilmailualan kriisiin.

Esimerkiksi puuseppä Ernesto Izquierdon yritys tuottaa pakkausmateriaaleja ja -laatikoita lentokentälle. Näitä tarvitaan, kun lentokone puretaan ja sen osat pitää lähettää muualle. Ilman lentokentän tilauksia yritys olisi tuskin selvinnyt koronakeväästä.

– Luotamme siihen, että pystymme tehdä töitä nykyiseen tahtiin. Loppujen lopuksi lentokenttä jatkaa toimintaa samalla tasolla, eivätkä he anna periksi, Izquierdo sanoi.

Lentokentän kapasiteetin lisäämiseksi on jo tekeillä suunnitelmia.