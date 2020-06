Kuolonuhrien lisäksi 12 vietiin sairaalaan vammojensa vuoksi. Seitsemän haavoittui ampumisessa, viiteen osui auto.

Yhdysvaltain Charlottessa ainakin kaksi ihmistä on kuollut ampumavälikohtauksessa. Asiasta kertovat ainakin paikalliset televisiokanavat WBTV ja WSOC.

WBTV:n mukaan korttelijuhlissa tapahtuneessa ampumisessa haavoittui lisäksi seitsemän ihmistä, joista viidellä kerrotaan olevan vakavia vammoja. Haavoittuneet on viety sairaalahoitoon.

Lisäksi sairaalahoitoon on viety viisi ihmistä, joita päin on ajanut auto heidän yrittäessään paeta laukauksia. He ovat saaneet poliisin mukaan lieviä vammoja.

Tapahtumat alkoivat noin puoli yhden aikaan paikallista aikaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

WBTV kertoo viranomaisten saapuneen paikalle kuultuaan raportteja siitä, että jalankulkijaan olisi osunut auto. Poliisin saapuessa paikan päälle sadat ihmiset olivat kaduilla ja alueella ammuttiin laukauksia.

Viranomaiset löysivät tieltä naisen, joka todettiin kuolleeksi paikan päällä. Toinen osumia saanut vietiin sairaalaan, mutta poliisin mukaan hänet julistettiin myöhemmin kuolleeksi.

Poliisi uskoo, että ampujia oli useita

Poliisi kertoo Twitterissä sulkeneensa alueen tutkinnan ajaksi.

Ketään ei ole pidätetty, mutta poliisin mukaan on todisteita siitä, että ampujia olisi ollut enemmän kuin yksi. Alustavien tietojen mukaan useampi ihminen ampui kymmeniä laukauksia alueelle kerääntyneeseen väkijoukkoon, poliisi kertoo WBTV:n mukaan.

WBTV kertoo, että todistajien mukaan naapurustossa olisi juhlittu koko viikonlopun rauhanomaisesti Juneteenthiä. Kesäkuun 19:ntenä eli Juneteenth-päivänä muistetaan afrikkalaisamerikkalaisten orjuuden päättymistä.

Charlotte sijaitsee Pohjois-Carolinan osavaltiossa.