Aftonbladetin haastattelema Åsa Kristoferson Hedlund pitää pitkittyneesti oireilevia näkymättömänä ryhmänä.

Ruotsalainen Åsa Kristoferson Hedlund ei arvosta maan hallituksen koronalinjaa. 43-vuotias nainen on potenut koronaviruksen aiheuttamaa tautia maaliskuun puolivälistä lähtien. Kuumeessa hän on ollut 96 päivää.

– Olen huolissani siitä, että en parane. Joka kerta tulee uusi takaisku, vähintään kerran päivässä, jolloin menettää uskon arvokkaaseen elämään, hän kertoo ruotsalaislehti Aftonbladetille.

Julkinen keskustelu pyörii kuolleiden lukumäärän ympärillä, mutta Kristoferson Hedlundia huolettaa elossa olevien tilanne.

Hänellä oireita on pitkä lista, ja uusia ilmaantuu säännöllisesti. Nieleminen tekee kipeää ja yskä on ikävä. Lääkärissä hengitysvaikeuksia pidettiin paniikkikohtauksina, mutta Kristoferson Hedlundin mukaan kyseessä on selvä koronaoire. Ihoa on lisäksi polttanut, vatsa vaivannut, sydäntä tykyttänyt, selkää ja rintaa särkenyt ja turvottanut. Röntgenkuvat osoittavat, että korona on tehnyt muutoksia keuhkoissa.

Linköpingläisnainen on kuvannut joka päivä kolmen kuukauden ajan, kun hän mittaa kuumeensa. Lukemat nousevat yhä yli 39 asteeseen.

– Kuvaan tätä epäuskosta. Tahdon, että voin todistaa nämä kuumeaallot, hän kertoo.

Vielä maaliskuussa hän oli toiveikas: hän ei kuulu riskiryhmiin eikä ole aiemmin juurikaan sairastellut. Pohjakunto oli paljon pyöräilevällä naisella hyvä. Vaikeat hengitysoireet pysäyttivät pian sairastumisen jälkeen.

Kristoferson Hedlundin mielestä pitkittyneesti oireilevien asema on sietämättömän huono. Tietoa heidän lukumäärästään ei kerätä. Kristoferson Hedlundin mukaan asiaa puivissa Facebook-ryhmissä naiset ovat selvä enemmistö. Hän kutsuu pitkittyneesti oireilevia näkymättömäksi ryhmäksi.

– Meitä ei priorisoida testauksessa, meitä ei tutkita. Olen nähnyt (Ruotsin valtionepidemiologi) Anders Tegnellin kerran mainitsevan pitkäaikaissairastuneet. Mutta he eivät ole tehneet mitään ottaakseen selvää, montako meitä on tai mitä hoitoa voi olla, hän sanoo.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell.

Kristoferson Hedlund tahtoo perustaa pitkittyneeseen koronaan sairastuneille yhdistyksen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Heistä osa on Kristoferson Hedlundin tavoin saanut koronadiagnoosin, osaa taas ei ole testattu.