Turistit pääsevät taas Dubaihin reilun kahden viikon päästä

Dubai on suosittu matkakohde.

Matkustajilla pitää olla todistus negatiivisesta koronavirustestistä.

Arabiemiraattien tunnetuin sheikkikunta Dubai ilmoitti sunnuntaina sallivansa turistien saapuvan alueelleen 7. heinäkuuta alkaen. Alueella on ollut matkustusrajoitus kolme kuukautta koronaviruksen vuoksi.

Samalla matkailijoille annettiin ohjeita matkustamista varten. Heillä on oltava todistus negatiivisesta koronavirustestistä, ja se on pitänyt tehdä enintään 96 tuntia aiemmin. Toinen vaihtoehto on, että testi tehdään Dubain lentokentällä.

Mikäli testi on positiivinen, matkustaja ohjataan 14 päivän ajaksi karanteeniin. Lisäksi matkailijoilla on oltava kansainvälinen sairausvakuutus ja heidän on ladattava puhelimeen erillinen sovellus.

Arabiemiraatit on raportoinut koronaviruspandemian aikana lähes 45 000 tartunnasta ja 302:sta virukseen liittyvästä kuolemasta. Miljoonaa asukasta kohden 31 ihmistä on kuollut liittyen koronavirukseen. Suomen vastaava luku on 59 Worldometer-sivuston mukaan.