Pekingistä löytyi 22 koronatartuntaa lisää

Pekingissä on todettu koronan uuden orastavan korona-aallon aikana jo yli 200 tartuntaa.

Pekingissä on kerätty yli kaksi miljoonaa näytettä, kun viranomaiset pyrkivät tukahduttamaan covid-19-taudin uuden aallon.

Kiinan pääkaupungista on laajan testauksen jälkeen ilmoitettu 22 uutta koronatartuntaa. Pekingissä on kerätty yli kaksi miljoonaa näytettä, kun viranomaiset pyrkivät tukahduttamaan covid-19-taudin uuden aallon.

Koko maan tasolla todettiin 26 uutta tartuntaa, joista yksi Hebein provinssissa Pekingin naapurissa.

Kiina on pääosin saanut taudin hallintaan tiukkojen rajoitusten ja eristystoimien avulla. Pekingissä on kuitenkin havaittu uusi tautipesäke, jossa tähän mennessä kaikkiaan 220 ihmisen on todettu saaneen tartunnan.

Taudin todettiin päässeen leviämään tukkutorin kalanleikkuulaudoilta. Pekingin viranomaiset ovat kehottaneet kansalaisia heittämään pois sieltä hankitut pakastetut kala- ja paputuotteet. Xinfadin tori, jonka kautta kulkee noin 70 prosenttia Pekingin tuoretuotteista, on suljettu.

Tartunnan saaneiden joukossa on yksi Xinfadin torin työntekijä. Joukossa on myös yksi sairaanhoitaja.