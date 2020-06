Trumpin mielestä USA:n pitäisi tehdä vähemmän koronavirustestejä

Valkoisen talon edustajan mukaan Trump laski leikkiä.

Donald Trump puhui lauantaina kannattajilleen lähes kahden tunnin ajan. Hän piti Oklahoman Tulsassa ensimmäisen vaalitilaisuutensa koronaviruspandemian saavutettua Yhdysvallat reilut kolme kuukautta sitten.

Oklahoma on yksi niistä osavaltioista, joissa koronavirustartuntojen määrä on rajussa kasvussa. Tilaisuuteen osallistuneiden piti allekirjoittaa lomake, jossa he lupasivat vapauttaa Trumpin kampanjan vastuusta, mikäli he saavat koronavirustartunnan.

Yhdysvalloissa on todettu enemmän koronavirustartuntoja ja viruksen aiheuttamia kuolemia kuin missään muussa maailman maassa.

– Tämä on huono puoli: kun testaa niin paljon, silloin löytyy enemmän ihmisiä, enemmän tapauksia, Trump selitti.

– Joten sanoin väelleni: vähentäkää testaamista. He vain testaavat ja testaavat.

Valkoisen talon edustaja totesi, että Trump ”ilmiselvästi laski leikkiä”.

Worldometer-tilastosivuston mukaan Yhdysvallat on tehnyt asukaslukuun suhteutettuna maailman maista 26. eniten koronavirustestejä.