Trump otti käyttöön Ahtisaaren vanhan selityksen – osoitti hersyvää itseironiaa

Donald Trump selitti kömpelöä kävelyään.

Donald Trumpin paluu kannattajiensa eteen lauantaina Oklahomassa sisälsi myös hersyvää itseironiaa.

Trump selitti seikkaperäisesti, miksi hän näytti kömpelöltä laskeutuessaan ramppia pitkin viime viikonloppuna kadettien valmistautumisseremoniassa West Pointissa.

Tapauksesta kuvattu video keräsi valtavasti huomiota sosiaalisessa mediassa, jossa monet väittivät sen olevan todiste Trumpin, 74, korkean iän aiheuttamista ongelmista.

– Sanoin kenraalille, että minulla on ongelma. Minulla on nahkapohjaiset kengät, mikä on hyvä, jos kävelee tasaisella pinnalla. Se ei ole hyvä rampeilla, Trump sanoi.

– Sanoin kenraalille, että en pysty millään kävelemään ramppia alas kaatumatta persuksilleni. Siinä ei ole kaidetta.

Trump innostui esittämään, miten hän käveli ramppia pitkin kömpelösti kyyryssä.

– Soitin vaimolleni ja kysyin, kuinka hyvä puheeni oli. Hän sanoi, että trendaat ykkösenä. Kysyin häneltä, oliko puheeni todella niin hyvä. Hän sanoi, että eivät he edes mainitse puhettasi. He mainitsevat, että sinulla saattaa olla Parkinsonin tauti.

Suomalaisille Trumpin selitys saattoi tuoda mieleen Martti Ahtisaaren kuuluisat lakeerikengät.

Ahtisaari joutui selittämään 1994 Hyvät, pahat ja rumat -ohjelmassa, kuinka hän oli kaatunut Tukholmassa Ruotsin kuningasparille tarjoamansa illallisen jatkoilla ja lyönyt päänsä pöydänkulmaan. Tikkejä otsaansa saaneen presidentin mukaan syynä olivat upouudet nahkapohjaiset lakeerikengät.